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Сажаем и радуемся: цветы, которые не разочаруют новичков

3:41
Садоводство » Цветы

Выращивание цветов — это увлекательное и полезное занятие, которое приносит радость и красоту в каждый дом. Если вы новичок в этом деле и хотите легко и быстро получить красивые цветы для букетов, то вам стоит обратить внимание на несколько неприхотливых и эффектных растений. 

Георгины
Фото: Own work by Cillas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Георгины

Астра

Астры — это один из самых простых в выращивании цветов, который идеально подходит для новичков. Они радуют глаз своим разнообразием форм и оттенков: от белых и розовых до ярко-синих и фиолетовых.

  • Уход: астры любят солнечные места и умеренный полив. Они легко переносят небольшие заморозки и цветут с конца лета до первых заморозков.
  • Использование в букетах: цветы астр имеют яркий и думающий вид, что делает их идеальными для создания красивых осенних букетов.

Невенник (календул)

Невенники — это не только красивые, но и полезные цветы. Они известны своей яркой оранжевой и желтой окраской и обладают помимо декоративных свойств также лечебными.

  • Уход: невенники просты в уходе и могут расти на любой почве. Они предпочитают солнечные участки и регулярный полив.
  • Использование в букетах: невенники добавляют в букеты яркие акценты и придают им необычный вид. Кроме того, их цветы съедобны и могут использоваться в кулинарии.

Лаванда

Лаванда — это не только красивое, но и ароматное растение, которое станет отличным дополнением к вашим цветочным композициям. Ее насыщенный фиолетовый цвет и знаменитый запах делают лаванду очень популярной среди садоводов.

  • Уход: лаванда предпочитает солнечные места и хорошо дренированную почву. Это растение довольно засухоустойчиво и не требует частого полива.
  • Использование в букетах: лаванда придаст вашему букету утонченный аромат и прекрасно подойдет для создания романтических композиций.

Космея

Космея — это легкое в уходе растение, которое радует глаз своим разнообразием форм и цветов. Её яркие цветы могут быть белыми, розовыми или пурпурными.

  • Уход: космея предпочитает солнечные участки и достаточно влагу, но спокойно переносит засуху. Она быстро растёт и не требует особого внимания.
  • Использование в букетах: нежные цветы космеи прекрасно комбинируются с другими растениями, придавая букетам легкость и воздушность.

Георгины

Георгины — это удивительно красивые цветы, которые имеют широкий выбор форм и оттенков. Они идеально подходят для новичков, так как требуют минимального ухода.

  • Уход: георгины предпочитают солнечные места и богатую почву. Регулярный полив и удаление увядших цветков помогут вам получить пышные букеты.
  • Использование в букетах: георгины выглядят эффектно в букетах и могут служить как центральным элементом, так и дополнением к другим цветам.

Выращивание цветов для букета — это не только увлекательное занятие, но и возможность создать что-то красивое своими руками. Астры, невенники, лаванда, космея и георгины — это идеальные растения для новичков, которые легко вырастить и которые прекрасно подойдут для создания эффектных цветочных композиций. Начните свое цветочное путешествие сегодня, и вы станете наслаждаться красотой и ароматом собственных букетов уже очень скоро!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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