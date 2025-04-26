Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Древний монстр всплыл на поверхность: находка позвонка мозазавра поразила учёных
Конец играм с огнём: стали известны подробности о состоянии Филиппа Киркорова после ожога на сцене
Очистка воздуха и увлажнение: преимущества душа для растений
Скрытая жемчужина Окситании: город, который поразил ЮНЕСКО и влюбил в себя мир
В Москве прогремела премьера фильма Кеосаяна: звёзды не скрывают своих эмоций
Неожиданный выбор: кого мы любим больше — собаку или родного человека
Как выбрать идеальную куриную грудку: ошибки, которые допускают даже опытные хозяйки
Секретный функционал: как использовать дверной крючок автомобиля на все 100%
Сигналы на коже, которые расскажут, заболеете ли вы диабетом

Мочевина на грядках: когда она превращается в угрозу

2:02
Садоводство

Кажется логичным: больше удобрений — богаче урожай. Но в реальности избыток подкормок может только навредить. Иногда меньше — значит лучше.

Огород
Фото: web.archive.org by insider51, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огород

Мочевина: польза или опасность

Азот — жизненно важный элемент для роста растений. Но с мочевиной нужно быть особенно осторожными.
В больших дозах она приводит к накоплению нитратов в плодах. Особенно страдают зелень — петрушка и укроп мгновенно впитывают азот.

Используйте мочевину только ранней весной, строго не превышая дозу 20 г на квадратный метр.

Органика тоже требует правил

Свежий навоз, внесённый под корни, может сжечь растения из-за высокого содержания аммиака.
Правильный подход:

  • Компостируйте навоз минимум год.

  • Или разбавляйте его водой в пропорции 1:10.

Даже перегной — казалось бы, безопасный — весной под картофель вносить нельзя: он провоцирует развитие парши.
Оптимально закладывать органику осенью — тогда к сезону посадок она будет готова к работе.

Минеральные смеси: не ведитесь на яркие надписи

Комплексные удобрения с пометкой "для томатов" или "для огурцов" зачастую мало чем отличаются по составу. Маркетинг — не всегда ваш помощник.

Подбирайте подкормки по фазе роста:

  • Азот — для наращивания зелени.

  • Фосфор — для развития корней.

  • Калий — для обильного плодоношения.

Микроэлементы: маленькие, да важные

Цинк, магний и железо критически важны для здоровья растений. Их нехватка быстро сказывается на иммунитете и урожае.

Самый надёжный способ — сидераты

Экологичный и бесплатный метод восстановления почвы — зелёное удобрение.
Горчица, люцерна, фацелия:

  • Укрепляют грунт азотом.

  • Подавляют рост сорняков.

Важно: скосите сидераты до начала цветения и заделайте их в землю.

Уточнения

Мочеви́на (карбамид, урея) — химическое соединение, диамид угольной кислоты. Белые кристаллы, растворимые в полярных растворителях (воде, этаноле, жидком аммиаке).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Экономика и бизнес
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты Аудио 
Никаких удобрений: что действительно любит лук
Садоводство, цветоводство
Никаких удобрений: что действительно любит лук Аудио 
Больше никаких зарослей: проверенные методы борьбы с пыреем
Садоводство, цветоводство
Больше никаких зарослей: проверенные методы борьбы с пыреем Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Никаких удобрений: что действительно любит лук
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов
Почему ВАЗ-2108 стал символом свободы: 5 фактов, о которых молчал автопром СССР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Последние материалы
Древний монстр всплыл на поверхность: находка позвонка мозазавра поразила учёных
Конец играм с огнём: стали известны подробности о состоянии Филиппа Киркорова после ожога на сцене
Очистка воздуха и увлажнение: преимущества душа для растений
Скрытая жемчужина Окситании: город, который поразил ЮНЕСКО и влюбил в себя мир
В Москве прогремела премьера фильма Кеосаяна: звёзды не скрывают своих эмоций
Неожиданный выбор: кого мы любим больше — собаку или родного человека
Как выбрать идеальную куриную грудку: ошибки, которые допускают даже опытные хозяйки
Мочевина на грядках: когда она превращается в угрозу
Секретный функционал: как использовать дверной крючок автомобиля на все 100%
Сигналы на коже, которые расскажут, заболеете ли вы диабетом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.