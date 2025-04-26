Мочевина на грядках: когда она превращается в угрозу

Кажется логичным: больше удобрений — богаче урожай. Но в реальности избыток подкормок может только навредить. Иногда меньше — значит лучше.
Азот — жизненно важный элемент для роста растений. Но с мочевиной нужно быть особенно осторожными.
В больших дозах она приводит к накоплению нитратов в плодах. Особенно страдают зелень — петрушка и укроп мгновенно впитывают азот.
Используйте мочевину только ранней весной, строго не превышая дозу 20 г на квадратный метр.
Свежий навоз, внесённый под корни, может сжечь растения из-за высокого содержания аммиака.
Правильный подход:
Компостируйте навоз минимум год.
Или разбавляйте его водой в пропорции 1:10.
Даже перегной — казалось бы, безопасный — весной под картофель вносить нельзя: он провоцирует развитие парши.
Оптимально закладывать органику осенью — тогда к сезону посадок она будет готова к работе.
Комплексные удобрения с пометкой "для томатов" или "для огурцов" зачастую мало чем отличаются по составу. Маркетинг — не всегда ваш помощник.
Подбирайте подкормки по фазе роста:
Азот — для наращивания зелени.
Фосфор — для развития корней.
Калий — для обильного плодоношения.
Цинк, магний и железо критически важны для здоровья растений. Их нехватка быстро сказывается на иммунитете и урожае.
Экологичный и бесплатный метод восстановления почвы — зелёное удобрение.
Горчица, люцерна, фацелия:
Укрепляют грунт азотом.
Подавляют рост сорняков.
Важно: скосите сидераты до начала цветения и заделайте их в землю.
Мочеви́на (карбамид, урея) — химическое соединение, диамид угольной кислоты. Белые кристаллы, растворимые в полярных растворителях (воде, этаноле, жидком аммиаке).
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