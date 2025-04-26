Мочевина на грядках: когда она превращается в угрозу

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кажется логичным: больше удобрений — богаче урожай. Но в реальности избыток подкормок может только навредить. Иногда меньше — значит лучше.

Фото: web.archive.org by insider51, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огород

Мочевина: польза или опасность

Азот — жизненно важный элемент для роста растений. Но с мочевиной нужно быть особенно осторожными.

В больших дозах она приводит к накоплению нитратов в плодах. Особенно страдают зелень — петрушка и укроп мгновенно впитывают азот.

Используйте мочевину только ранней весной, строго не превышая дозу 20 г на квадратный метр.

Органика тоже требует правил

Свежий навоз, внесённый под корни, может сжечь растения из-за высокого содержания аммиака.

Правильный подход:

Компостируйте навоз минимум год.

Или разбавляйте его водой в пропорции 1:10.

Даже перегной — казалось бы, безопасный — весной под картофель вносить нельзя: он провоцирует развитие парши.

Оптимально закладывать органику осенью — тогда к сезону посадок она будет готова к работе.

Минеральные смеси: не ведитесь на яркие надписи

Комплексные удобрения с пометкой "для томатов" или "для огурцов" зачастую мало чем отличаются по составу. Маркетинг — не всегда ваш помощник.

Подбирайте подкормки по фазе роста:

Азот — для наращивания зелени.

Фосфор — для развития корней.

Калий — для обильного плодоношения.

Микроэлементы: маленькие, да важные

Цинк, магний и железо критически важны для здоровья растений. Их нехватка быстро сказывается на иммунитете и урожае.

Самый надёжный способ — сидераты

Экологичный и бесплатный метод восстановления почвы — зелёное удобрение.

Горчица, люцерна, фацелия:

Укрепляют грунт азотом.

Подавляют рост сорняков.

Важно: скосите сидераты до начала цветения и заделайте их в землю.

Уточнения

Мочеви́на (карбамид, урея) — химическое соединение, диамид угольной кислоты. Белые кристаллы, растворимые в полярных растворителях (воде, этаноле, жидком аммиаке).

