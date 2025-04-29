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Почему свекла выросла белая? Узнайте, что делать, чтобы снова получить красные корнеплоды

3:03
Садоводство

Если ваша свекла выросла с белой мякотью или с белыми прожилками, не стоит сразу паниковать. Это явление может иметь несколько причин, которые можно устранить, если знать, как правильно подойти к выращиванию.

Сладкая свекла
Фото: commons.wikimedia.org by Danielle Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сладкая свекла

Сорт свеклы

Первым делом стоит проверить, какой сорт вы посадили. Кормовая свекла и сахарная свекла обычно имеют белую мякоть. Если вы ожидали красную свеклу, возможно, произошла ошибка при выборе семян. Некоторые сорта, такие как "Кьоджа", могут иметь красно-белые кольца, но это не значит, что они испорчены. Важно знать, что существуют и сорта с белой мякотью, которые идеально подходят для приготовления салатов, смузи и других блюд.

Недостаток питательных веществ

Белая свекла может быть результатом недостатка определённых питательных веществ в почве, таких как бор или калий. Эти элементы играют ключевую роль в развитии корнеплодов и их окраске. Без достаточного количества этих веществ свекла может не приобрести свой характерный красный цвет. Решение — это внесение удобрений, которые содержат эти элементы. Также важно следить за pH почвы: она должна быть нейтральной или слабокислой, иначе свекла может не развиваться как положено.

Неправильный полив и условия роста

Неверный режим полива и стрессовые условия могут привести к образованию белой мякоти. Если свеклу переувлажнять или наоборот пересушивать, это может повлиять на её внешний вид и вкус. Особенно важно избегать перепадов температуры, которые могут повлиять на развитие растения. Регулярный и умеренный полив, а также подходящие климатические условия помогут свекле развиваться правильно и радовать вас красным цветом.

Проблемы с выращиванием и зрелостью растений

Свекла, как и многие другие растения, может иметь некорректный вид из-за возраста. Молодые растения могут не успеть заплодоносить и оставаться бледными, а старые, наоборот, могут терять свою способность к образованию нормальных плодов. Важно следить за тем, чтобы растения не были слишком старыми, а также не слишком молодыми.

Что делать, если свекла выросла белой

  1. Убедитесь, что вы используете семена нужного сорта.

  2. Проверьте состав почвы и, если необходимо, внесите удобрения с калием и бором.

  3. Поддержите правильный режим полива, избегайте резких перепадов температуры.

  4. Следите за pH почвы, она должна быть нейтральной или слабокислой.

Белая свекла: что с ней делать

Не стоит думать, что белая свекла — это проблема. Она может быть не менее вкусной, чем красная, с более нежной и сладкой мякотью. Белая свекла идеально подходит для салатов, смузи и гарниров, а её вкус и текстура могут удивить.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.
 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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