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Никаких больше пустоцветов: как гарантировать урожай клубники на своем участке

4:56
Садоводство

Пустоцвет на клубнике — это неприятное явление, когда цветки не образуют завязи и, соответственно, не приносят плодов. Это может стать настоящей проблемой для садоводов, ведь такие растения теряют свою продуктивность. Причин пустоцвета несколько, и важно разобраться, что именно стало его причиной, чтобы своевременно устранить проблему.

Клубника цветение
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубника цветение

Проблемы с опылением

Одна из главных причин появления пустоцвета на клубнике — это неэффективное опыление. Многие сорта клубники требуют перекрестного опыления, то есть для полноценного формирования плодов необходимо наличие другого сорта клубники поблизости. Если на участке растут только односортные растения или нет достаточного количества насекомых-опылителей, то завязи могут не образовываться.

Кроме того, сильные дожди могут вымывать пыльцу, и опыление не состоится. Недостаток пчел и других насекомых, которые являются основными опылителями, также влияет на образование завязей.

Климатические условия

Температура играет огромную роль в процессе цветения и опыления. Слишком низкие или, наоборот, слишком высокие температуры могут привести к образованию пустоцветов. Например, заморозки в период цветения могут уничтожить цветки, а высокие температуры, превышающие 30°C, могут вызвать стерильность цветков, что также ведет к отсутствию плодов.

Резкие перепады температуры между днем и ночью тоже могут отрицательно повлиять на процесс цветения и опыления.

Агротехнические ошибки

Ошибки в уходе за растениями, такие как неправильный полив, могут также быть причиной пустоцвета. Недостаток или, наоборот, избыток влаги снижает шансы на успешное опыление и формирование плодов.

Кроме того, недостаток питательных веществ в почве, а также неправильная обрезка растений, могут привести к тому, что клубника будет тратить все силы на рост листвы, а не на цветение и плодоношение. Например, избыток азота в удобрениях способствует активному росту зелени, но не стимулирует образование цветов и завязей.

Возраст растений

Молодые растения могут не успевать заплодоносить, особенно если они только что были пересажены или посеяны. В этом случае клубника может зацвести, но плоды не образуются. С другой стороны, старые растения могут быть истощены и утрачивают способность к образованию плодов, что тоже может привести к пустоцветам.

Вредители и болезни

Некоторые вредители и болезни могут негативно повлиять на здоровье растения и стать причиной пустоцветов. Например, повреждения от насекомых, таких как паутинный клещ или тля, могут ослабить растение, что повлияет на его способность к образованию завязей. Кроме того, грибковые инфекции могут воздействовать на цветки, нарушая процесс их опыления.

Как бороться с пустоцветами и предотвратить их появление

  1. Обеспечьте качественное опыление. Для этого посадите несколько сортов клубники, чтобы они могли перекрестно опылять друг друга. Также стоит позаботиться о привлечении пчел и других насекомых-опылителей, установив на участке ульи или растения, привлекающие пчел.

  2. Следите за температурой. Попробуйте защитить растения от заморозков, например, с помощью агроволокна. А если температура слишком высокая, можно провести регулярное орошение для понижения температуры вокруг растений.

  3. Корректный уход за растениями. Обеспечьте клубнику правильным поливом и удобрениями. Помните, что слишком много азота может привести к излишнему росту зелени, но не цветков.

  4. Использование подкормок. Во время цветения и завязывания плодов растениям нужно много калия, который способствует образованию здоровых завязей. Борная кислота также может помочь в улучшении завязывания плодов.

  5. Регулярная проверка на вредителей и болезни. Убедитесь, что на ваших растениях нет вредителей, которые могут повреждать цветки и нарушать процесс опыления. В случае обнаружения вредителей используйте безопасные средства защиты.

Профилактика пустоцветов на клубнике

Для профилактики пустоцветов важно соблюдать несколько правил:

  • Выбор правильных сортов клубники, которые подходят для вашего региона.

  • Регулярное рыхление почвы и добавление органических удобрений.

  • Удаление растительных остатков, чтобы предотвратить заражение инфекциями и вредителями.

  • Контроль за состоянием почвы, чтобы избежать её истощения.

Уточнения

Пустоцве́т - Однополый (мужской) тычиночный цветок. Также пустоцветом часто называют цветки, у которых по каким-то причинам не произошло опыление и оплодотворение

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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