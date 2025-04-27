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Как вырастить гигантские розы у себя на даче: от посадки до создания роскошных букетов

2:59
Садоводство

Длинные розы — это не просто красивые цветы, а настоящий символ роскоши и элегантности. Эти высокие розы, которые могут достигать длины от 100 до 170 см и более, становятся неотъемлемой частью торжественных событий: от свадеб до юбилеев и признаний в любви. Благодаря своей необычайной длине и величественному виду, такие розы оставляют незабываемое впечатление.

Роза
Фото: flickr.com by Yoko Nekonomania, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Роза

Что такое длинные розы

Длинные розы, также известные как гигантские или метровые, отличаются своими стеблями, которые могут достигать 100-170 см в длину. Эти розы выращиваются в специализированных теплицах, где созданы идеальные условия для их роста, что позволяет сохранить их свежесть и качество на длительное время. Такие цветы продаются как поштучно, так и в виде букетов, и могут быть представлены в различных оттенках. Однако, самые популярные и востребованные всё же остаются классические красные розы. Эти розы не только идеально подходят для создания впечатляющих букетов, но и имеют долговечность, что делает их отличным выбором для подарков.

Где растут и как их получают

Для выращивания таких высоких роз требуется большое внимание и создание комфортных условий. Эти цветы выращиваются в специализированных теплицах, где поддерживается нужная температура и влажность. Это позволяет добиться их правильного роста, а также сохранить максимальную свежесть и великолепие. Сорта таких роз, как Explorer (красные), Forever Yang (темно-красные) и Mondial (белые), являются одними из самых популярных среди профессиональных флористов. Все эти сорта объединяет один термин — Ultimate Rose, который включает в себя высокие и элегантные розы с длинными стеблями.

Какую длину имеют длинные розы

Самые длинные сорта роз, такие как Forever Young, Kardinal, Aalsmeer Gold и Queen Elizabeth, могут достигать от 90 до 150 сантиметров в длину. Эти розы с длинными стеблями особенно востребованы для крупных букетов и красивых флористических композиций. Также можно встретить и вьющиеся розы, такие как Голден Гейт, которые могут вырасти до 3 метров в длину и прекрасно подойдут для создания живых арок и украшения садов.

Некоторые сорта роз могут вырастать до 1,5-2 метров и больше. Это вьющиеся или плетистые розы, у которых стебли могут расти в длину до 4,5-5 метров, если им предоставить опору. Такие розы идеально подходят для декора беседок, пергол, садовых ограждений, а также могут быть использованы для создания вертикальных садов.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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