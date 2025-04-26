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Плесень на рассаде? Всё, что нужно знать, чтобы избавиться от этого врага

4:05
Садоводство

Плесень на рассаде — это проблема, с которой рано или поздно сталкивается каждый садовод. Даже опытные огородники не застрахованы от появления грибковых заболеваний, которые могут значительно повредить растения и даже уничтожить урожай. Споры грибов легко разносятся ветром, водой, почвой и насекомыми, что делает борьбу с этим недугом ещё более сложной. В этой статье мы разберемся, почему появляется плесень на рассаде, как с ней бороться и что делать, чтобы предотвратить её появление в будущем.

Ростки
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ростки

Чем опасна плесень на рассаде

  1. Гибель семян. Грибковые споры могут активироваться на стадии семян, проникая внутрь и вызывая их загнивание, что препятствует прорастанию.

  2. Снижение иммунитета. Плесень ослабляет защитные функции растений, делая их уязвимыми к другим инфекциям, например, черной ножке.

  3. Дефицит питательных веществ. Плесень изменяет кислотность почвы, что затрудняет усвоение растениями питательных элементов.

  4. Разрушение корней. Грибки могут поражать корневую систему, провоцируя её гниение и смерть растений.

  5. Риск для здоровья человека. Споры плесени опасны для людей с ослабленным иммунитетом, поскольку могут вызывать аллергию и заболевания дыхательной системы.

Почему появляется плесень на рассаде

Плесень чаще всего появляется по причине неправильного ухода за растениями:

  • Влагоемкий или тяжелый грунт.

  • Высокая влажность воздуха (около 95%).

  • Температура воздуха выше 22 ºC.

  • Плохой воздухообмен и редкие проветривания.

  • Недостаток освещения.

Грибки могут выживать в почве долгое время, оставаться в лотках или на инструментах, использовавшихся в прошлом сезоне. Кроме того, насекомые, такие как комары и мошки, могут переносить патогенные бактерии от одного растения к другому.

Как избавиться от плесени на рассаде: 5 эффективных средств

  1. Перекись водорода
    Перекись водорода насыщает почву кислородом и уничтожает патогенные бактерии. Раствор готовится из одной столовой ложки перекиси на литр воды. Им опрыскивают корни здоровых сеянцев, а больные растения удаляют.

  2. "Фитоспорин"
    Раствор "Фитоспорина" готовится строго по инструкции. Обработку повторяют каждые пять дней в течение месяца. После полива необходимо рыхлить грунт для улучшения воздухообмена и мульчировать поверхность, чтобы предотвратить избыточное испарение влаги.

  3. Активированный уголь
    Измельченный активированный уголь помогает быстро избавиться от плесени. Сначала удалите верхний слой почвы, поражённый грибками, а затем обильно посыпьте грунт угольным порошком.

  4. Триходерма
    Этот почвенный гриб обеззараживает почву, защищает растения от болезней и питается плесенью. Он безопасен для людей и животных.

  5. Оксихом
    Химический препарат, который используется для полива. Его применяют только в случае, если другие средства не дали нужного эффекта, так как он может быть агрессивным для растений.

Профилактика плесени на рассаде

  1. Используйте чистые горшки. Перед посадкой тщательно мойте и дезинфицируйте емкости.

  2. Обеззараживайте семена. Используйте раствор марганцовки или перекись водорода для обработки семян перед посадкой.

  3. Создайте качественный воздухообмен. Регулярно проветривайте рассаду, используйте вентилятор или приподнимайте крышку лотка.

  4. Поливайте рассаду умеренно. Избегайте переувлажнения почвы, так как это способствует развитию плесени.

  5. Выбирайте правильный грунт. Не используйте садовую почву для рассады, так как она часто содержит споры грибов.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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