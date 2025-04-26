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Слишком рано? Нет — вовремя: пересадка пионов весной

2:14
Садоводство

Пионы принято пересаживать осенью. Так говорят все справочники. Но жизнь в саду часто диктует свои условия — и иногда весенняя пересадка становится неизбежной. Главное — знать, как сделать всё правильно.

Пионы
Фото: commons.wikimedia.org by Poupou l'quourouce, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пионы

Почему "не рекомендуют" пересаживать пионы весной

После посадки пионы 2-3 года лучше не трогать: чем дольше они приживаются без вмешательства, тем мощнее цветут. Весной растение ослаблено, ещё не включилось в полноценный рост, и лишний стресс ему совсем не нужен.

Но бывают исключения — и они совсем не редкость.

Когда пересадка весной оправдана

  • Заросли сорняками. Иногда куст просто не видно в зарослях крапивы и сныти.

  • Неподходящее место. Вода стоит весной, участок слишком тенистый или близко к дорожке.

  • Нет другого времени. Купленные весной корневища надо сажать сейчас, иначе пропадут.

  • Переезд. Растения надо спасти, хоть и не вовремя.

Если уж решились — делайте пересадку как можно раньше, пока ростки только начали проклёвываться, а почва ещё держит весеннюю влагу.

Как пересаживать пионы весной

  1. Делите куст только при необходимости. Лучше пересадить целиком. Но если корневище большое и распадается — у делёнки должно быть 2-3 почки, хотя бывает, что и одна выживает.

  2. Правильно сажайте. На тяжёлых почвах почки заглубляют на 5 см, на лёгких — до 7 см. Мелко — вымерзнет, глубоко — не зацветёт.

  3. Удобрение — с осторожностью. Лучше использовать специальное органо-минеральное для весны. Засыпать почвой, чтобы не обжечь корни.

  4. Уплотняйте аккуратно. Ни в коем случае не топчите ногами — просто обожмите грунт ладонями. Потом хорошо полейте.

Что ждать от весенней пересадки

Да, такие пионы, скорее всего, зацветут на год позже, чем пересаженные осенью. Но если не забывать про полив, подкормку и прополку — приживаемость будет отличной, а кусты — крепкими и благодарными.

Уточнения

Пио́н — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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