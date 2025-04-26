Слишком рано? Нет — вовремя: пересадка пионов весной

Пионы принято пересаживать осенью. Так говорят все справочники. Но жизнь в саду часто диктует свои условия — и иногда весенняя пересадка становится неизбежной. Главное — знать, как сделать всё правильно.
После посадки пионы 2-3 года лучше не трогать: чем дольше они приживаются без вмешательства, тем мощнее цветут. Весной растение ослаблено, ещё не включилось в полноценный рост, и лишний стресс ему совсем не нужен.
Но бывают исключения — и они совсем не редкость.
Заросли сорняками. Иногда куст просто не видно в зарослях крапивы и сныти.
Неподходящее место. Вода стоит весной, участок слишком тенистый или близко к дорожке.
Нет другого времени. Купленные весной корневища надо сажать сейчас, иначе пропадут.
Переезд. Растения надо спасти, хоть и не вовремя.
Если уж решились — делайте пересадку как можно раньше, пока ростки только начали проклёвываться, а почва ещё держит весеннюю влагу.
Делите куст только при необходимости. Лучше пересадить целиком. Но если корневище большое и распадается — у делёнки должно быть 2-3 почки, хотя бывает, что и одна выживает.
Правильно сажайте. На тяжёлых почвах почки заглубляют на 5 см, на лёгких — до 7 см. Мелко — вымерзнет, глубоко — не зацветёт.
Удобрение — с осторожностью. Лучше использовать специальное органо-минеральное для весны. Засыпать почвой, чтобы не обжечь корни.
Уплотняйте аккуратно. Ни в коем случае не топчите ногами — просто обожмите грунт ладонями. Потом хорошо полейте.
Да, такие пионы, скорее всего, зацветут на год позже, чем пересаженные осенью. Но если не забывать про полив, подкормку и прополку — приживаемость будет отличной, а кусты — крепкими и благодарными.
Пио́н — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae).
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