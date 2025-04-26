Не заливай, не закармливай, не спеши: 7 правил ухода за розами

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Розы не прощают равнодушия. Им нужен уход, особенно после зимы — но и летом расслабляться не стоит. От правильных действий зависит не только цветение, но и зимовка. Вот основные правила ухода за розами — от раскрытия укрытий до последней осенней подкормки.

Фото: Own work by rosier, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Роза

Весенний старт: освобождаем, но не торопимся

Укрытие снимаем поэтапно: сначала делаем продухи, затем — в пасмурную погоду — убираем полностью.

Обязательно накрываем лутрасилом в один слой, если погода резко меняется.

После оттаивания почвы — генеральная уборка: убираем листья, сорняки, рыхлим почву.

Обрезка — важна, как воздух

Удаляем засохшие, больные и подмёрзшие побеги.

Проводим формирующую и омолаживающую обрезку, ориентируясь на рост почек, а не на календарь.

Все обрезки — в печь или компост, чтобы не плодить болезни.

Подкормка: лучше меньше, да вовремя

Схема — четыре корневые подкормки:

После обрезки — азот и микроэлементы (селитра + органика через неделю). В период бутонизации — калий, зола и комплексное удобрение. После первого цветения — гуматы, "Лигногумат", восстановление сил. В конце августа — фосфор и калий для подготовки к зиме.

Важно: Первогодки не подкармливаем — они получают питание из посадочной ямы.

Полив: не переборщи

Поливаем только в засуху, но обильно — по 1-2 ведра на куст.

Вода — тёплая, отстоявшаяся, строго под корень.

Поверхностные поливы = слабые корни = риск вымерзания.

Вредители и болезни: лучше предупредить

Весной проводим профилактическое опрыскивание.

При нашествии — "Актара", "Фитоверм", табачное и дегтярное мыло.

Против тли помогает сильная струя воды или инсектициды.

Не забывайте о фунгицидах ("Топаз", "Скор", "Фитоспорин") и регулярной санитарии: удаление поражённых листьев, сорняков и мульчирование.

И главный секрет

Роза благодарна вниманию. Наблюдайте, делайте всё по погоде и фазам роста, а не строго по графику. И ваш розарий будет цвести как в лучших садах Европы.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. Бо́льшая часть сортов роз получена в результате длительной селекции путём многократных повторных скрещиваний и отбора. Некоторые сорта являются формами дикорастущих видов.

