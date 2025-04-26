Не заливай, не закармливай, не спеши: 7 правил ухода за розами

Розы не прощают равнодушия. Им нужен уход, особенно после зимы — но и летом расслабляться не стоит. От правильных действий зависит не только цветение, но и зимовка. Вот основные правила ухода за розами — от раскрытия укрытий до последней осенней подкормки.
Укрытие снимаем поэтапно: сначала делаем продухи, затем — в пасмурную погоду — убираем полностью.
Обязательно накрываем лутрасилом в один слой, если погода резко меняется.
После оттаивания почвы — генеральная уборка: убираем листья, сорняки, рыхлим почву.
Удаляем засохшие, больные и подмёрзшие побеги.
Проводим формирующую и омолаживающую обрезку, ориентируясь на рост почек, а не на календарь.
Все обрезки — в печь или компост, чтобы не плодить болезни.
Схема — четыре корневые подкормки:
После обрезки — азот и микроэлементы (селитра + органика через неделю).
В период бутонизации — калий, зола и комплексное удобрение.
После первого цветения — гуматы, "Лигногумат", восстановление сил.
В конце августа — фосфор и калий для подготовки к зиме.
Важно: Первогодки не подкармливаем — они получают питание из посадочной ямы.
Поливаем только в засуху, но обильно — по 1-2 ведра на куст.
Вода — тёплая, отстоявшаяся, строго под корень.
Поверхностные поливы = слабые корни = риск вымерзания.
Весной проводим профилактическое опрыскивание.
При нашествии — "Актара", "Фитоверм", табачное и дегтярное мыло.
Против тли помогает сильная струя воды или инсектициды.
Не забывайте о фунгицидах ("Топаз", "Скор", "Фитоспорин") и регулярной санитарии: удаление поражённых листьев, сорняков и мульчирование.
Роза благодарна вниманию. Наблюдайте, делайте всё по погоде и фазам роста, а не строго по графику. И ваш розарий будет цвести как в лучших садах Европы.
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. Бо́льшая часть сортов роз получена в результате длительной селекции путём многократных повторных скрещиваний и отбора. Некоторые сорта являются формами дикорастущих видов.
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