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Не заливай, не закармливай, не спеши: 7 правил ухода за розами

2:23
Садоводство

Розы не прощают равнодушия. Им нужен уход, особенно после зимы — но и летом расслабляться не стоит. От правильных действий зависит не только цветение, но и зимовка. Вот основные правила ухода за розами — от раскрытия укрытий до последней осенней подкормки.

Роза
Фото: Own work by rosier, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Роза

Весенний старт: освобождаем, но не торопимся

  • Укрытие снимаем поэтапно: сначала делаем продухи, затем — в пасмурную погоду — убираем полностью.

  • Обязательно накрываем лутрасилом в один слой, если погода резко меняется.

  • После оттаивания почвы — генеральная уборка: убираем листья, сорняки, рыхлим почву.

Обрезка — важна, как воздух

  • Удаляем засохшие, больные и подмёрзшие побеги.

  • Проводим формирующую и омолаживающую обрезку, ориентируясь на рост почек, а не на календарь.

  • Все обрезки — в печь или компост, чтобы не плодить болезни.

Подкормка: лучше меньше, да вовремя

Схема — четыре корневые подкормки:

  1. После обрезки — азот и микроэлементы (селитра + органика через неделю).

  2. В период бутонизации — калий, зола и комплексное удобрение.

  3. После первого цветения — гуматы, "Лигногумат", восстановление сил.

  4. В конце августа — фосфор и калий для подготовки к зиме.

Важно: Первогодки не подкармливаем — они получают питание из посадочной ямы.

Полив: не переборщи

  • Поливаем только в засуху, но обильно — по 1-2 ведра на куст.

  • Вода — тёплая, отстоявшаяся, строго под корень.

  • Поверхностные поливы = слабые корни = риск вымерзания.

Вредители и болезни: лучше предупредить

  • Весной проводим профилактическое опрыскивание.

  • При нашествии — "Актара", "Фитоверм", табачное и дегтярное мыло.

  • Против тли помогает сильная струя воды или инсектициды.

  • Не забывайте о фунгицидах ("Топаз", "Скор", "Фитоспорин") и регулярной санитарии: удаление поражённых листьев, сорняков и мульчирование.

И главный секрет

Роза благодарна вниманию. Наблюдайте, делайте всё по погоде и фазам роста, а не строго по графику. И ваш розарий будет цвести как в лучших садах Европы.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. Бо́льшая часть сортов роз получена в результате длительной селекции путём многократных повторных скрещиваний и отбора. Некоторые сорта являются формами дикорастущих видов.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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