Старый пень исчез, как по волшебству: без топора, без лома, без надрыва

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Любой, кто хоть раз пытался избавиться от старого пня, знает: это не просто "остаток дерева", а упрямый противник с корнями в прямом смысле слова. Откопать, выкорчевать, вытянуть — задача на полдня, а то и на сезон. Но есть способ, который позволяет уйти от лома и лопаты.

Фото: creativecommons.org by Björn S, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пень

Секрет — в глубине и химии

Опытные дачники знают: чтобы пень ушёл сам, нужно немного помочь. Для этого берут обычное сверло и делают в пне несколько глубоких отверстий — прямо сверху, а иногда и сбоку. Чем больше и глубже отверстия, тем эффективнее будет результат.

Дальше — дело за удобрением, которое давно известно в огородной среде. В каждую дырку засыпают аммиачную селитру.

Как это работает

Селитра запускает естественные процессы гниения. Постепенно пень размягчается, структура дерева разрушается изнутри, а корни теряют связь с почвой. Всё это превращает некогда прочную древесину в рыхлую массу, которую легко разобрать или просто оставить до полного разложения.

Важно помнить: скорость зависит от типа дерева. Чем оно старше и "коренастее", тем дольше займёт процесс.

Никакой лопаты, никакой спины в гипсе

Этот метод особенно ценят те, кто не хочет тратить время и силы. Вместо физической борьбы — минимальное вмешательство и немного терпения. Вскоре от пня не останется и следа.

Уточнения

Пень (греч. πίναξ — «балка», др.-инд. — pinakam «дубина, палка») — небольшая часть ствола дерева, срубленного или сломанного.

