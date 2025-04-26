Старый пень исчез, как по волшебству: без топора, без лома, без надрыва

Любой, кто хоть раз пытался избавиться от старого пня, знает: это не просто "остаток дерева", а упрямый противник с корнями в прямом смысле слова. Откопать, выкорчевать, вытянуть — задача на полдня, а то и на сезон. Но есть способ, который позволяет уйти от лома и лопаты.
Опытные дачники знают: чтобы пень ушёл сам, нужно немного помочь. Для этого берут обычное сверло и делают в пне несколько глубоких отверстий — прямо сверху, а иногда и сбоку. Чем больше и глубже отверстия, тем эффективнее будет результат.
Дальше — дело за удобрением, которое давно известно в огородной среде. В каждую дырку засыпают аммиачную селитру.
Селитра запускает естественные процессы гниения. Постепенно пень размягчается, структура дерева разрушается изнутри, а корни теряют связь с почвой. Всё это превращает некогда прочную древесину в рыхлую массу, которую легко разобрать или просто оставить до полного разложения.
Важно помнить: скорость зависит от типа дерева. Чем оно старше и "коренастее", тем дольше займёт процесс.
Этот метод особенно ценят те, кто не хочет тратить время и силы. Вместо физической борьбы — минимальное вмешательство и немного терпения. Вскоре от пня не останется и следа.
Пень (греч. πίναξ — «балка», др.-инд. — pinakam «дубина, палка») — небольшая часть ствола дерева, срубленного или сломанного.
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