Вы сами виноваты: грядка намекала, лук кричал, а вы — игнорировали

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие огородники ждут, когда лук сам "покажет" готовность к уборке. Его перья ложатся на землю, а это верный сигнал: пора через неделю-две доставать урожай. Но иногда растение упрямо стоит прямо, будто не хочет прощаться с грядкой.

Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лук на грядке

И вот тут нужна решимость — лук надо сломать. Аккуратно перегнуть стебель у основания, чтобы запустить естественные процессы дозревания.

Что будет, если не сломать

У оставшегося в вертикальном положении лука луковицы часто не успевают вызреть. В итоге такие головки будут водянистыми, с тонкой шейкой — и быстро сгниют при хранении. Снаружи — всё вроде бы неплохо, а внутри начнёт развиваться гниль.

Как правильно действовать

Осмотрите грядку: если часть лука уже "легла", а другая упрямо держится — можно помочь. Перегибайте стебель ближе к земле, аккуратно, не выдёргивая луковицу. Подождите несколько дней, пока перья немного подсохнут. Затем аккуратно выкапывайте, просушивайте на солнце и закладывайте на хранение.

Этот простой приём может спасти половину урожая от потерь. Иногда лук нужно не поливать, не подкармливать, а переломить его гордость — и это работает.

Уточнения

Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

