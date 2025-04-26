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Соседка закапывает что-то под деревом — и собирает больше груш, чем успевает съесть

2:15
Садоводство

Груша не прощает равнодушия. Простого полива и обрезки ей недостаточно — она требует хитростей, проверенных временем. И главные из них спрятаны под землёй: именно туда опытные дачники отправляют то, что помогает дереву цвести и плодоносить щедро.

Груша
Фото: selbst fotografiert am 13. August 2005 by --Atamari 22:41, 13 August 2005 (UTC), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Груша

Фосфор из головы… рыбьей

Весной груше необходим фосфор, и лучший его источник — рыбные отходы. Головы, хвосты и кости закапывают на глубину 20-25 см в нескольких лунках вокруг ствола. В результате почва получает не только фосфор, но и кальций, от которого плоды становятся слаще.

Яичная броня от кислотности

Измельчённая яичная скорлупа — идеальный помощник в борьбе с кислой почвой. Груши не любят высокую кислотность, а скорлупа снижает её и обогащает землю кальцием. На одно дерево нужно скорлупа от 20-30 яиц. А если добавить древесную золу (1 стакан на 1 кг скорлупы), получится мощный коктейль микроэлементов и калия.

Кофе для бодрости — не только людям

Кофейная гуща — не мусор, а азотная подкормка. Она улучшает структуру почвы, питает дерево магнием и медью, а также отпугивает муравьёв, разносящих тлю. Достаточно 500-700 г сухой гущи, равномерно закопанной по периметру кроны.

Зелёный коктейль для фотосинтеза

В начале лета грушу стоит побаловать настоем из крапивы и одуванчиков. Такая органическая "подкормка" пробуждает корни и усиливает фотосинтез. А если листья начали желтеть — добавьте в настой ржавые гвозди: железо вернёт зелень в норму.

Запрет под землю: свежий навоз

Свежий навоз под грушу закапывать нельзя — он обжигает корни и создаёт благоприятную среду для грибков. Используйте только хорошо перепревший компост. А осенью обязательно замульчируйте приствольный круг перегноем.

С этими простыми приёмами груша перестанет капризничать и отблагодарит сочными, ароматными плодами.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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