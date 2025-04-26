Листья живы, а помидоры пропали: две напасти, которые делят ваш урожай между собой

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сезон томатов — это всегда риск. Даже если вы тщательно ухаживаете за рассадой, создаёте идеальные условия в теплице и вовремя поливаете растения, один промах — и всё насмарку. Особенно когда на участке появляются две коварные болезни: кладоспориоз и фитофтора.

Фото: Freepik by vecstock Томаты на грядке

Опасное заблуждение

Среди садоводов существует миф: если томаты уже заражены кладоспориозом, то фитофтора их больше не тронет. Такое убеждение может стоить целого урожая. Дело в том, что эти заболевания развиваются в разных условиях, но вполне могут поочерёдно атаковать одни и те же растения.

Если томаты болели кладоспориозом, то их необходимо защищать и от фитофторы

Кладоспориоз: враг сухой жары

Эта болезнь чаще всего поражает тепличные растения в жаркую и сухую погоду, особенно если температура поднимается выше 25°С. Овальные оливковые пятна на листьях — тревожный сигнал. Грибок живёт в почве и питается органическими остатками, что делает мульчу бесполезной: вместо защиты она становится кормом.

Противодействовать заболеванию помогает триходерма — полезный микроорганизм, подавляющий рост патогена. Также необходимы регулярные обработки медьсодержащими средствами или препаратами на основе сенной палочки.

Фитофтора: друг прохлады и сырости

Это заболевание, наоборот, активизируется в условиях повышенной влажности, туманов и резких перепадов температур. Обычно фитофтороз приходит во второй половине лета, особенно после дождей и холодных ночей.

Споры болезни переносятся с ветром и туманами, часто — с картофельных полей. В отличие от кладоспориоза, фитофтора может спокойно "дремать" в почве, и здесь мульча как раз играет защитную роль, не давая споре подняться к растению.

Два врага, два подхода

Важно помнить: защита от одной болезни не означает автоматическую защиту от другой. Сначала придёт кладоспориоз — потом фитофтора. И если вы остановили одну, нужно заранее готовиться к встрече со второй.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

