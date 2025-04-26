Петрушка в банке, орегано в кружке: что еще можно вырастить у себя на подоконнике

Зачем покупать травы, если можно растить их у себя на подоконнике — и даже без почвы? Некоторые ароматные растения прекрасно себя чувствуют в воде, не требуют особого ухода и могут стать настоящим украшением кухни или балкона.
Эти растения не только радуют глаз и наполняют дом ароматом, но и помогают сэкономить. Всё, что нужно — прозрачная ёмкость с водой и хорошо проветриваемое место.
Эта пряность давно стала любимицей любителей итальянской кухни. Идеально сочетается с чесноком, маслом и, конечно, соусом песто. Главное — поставить его ближе к солнцу, иначе листья станут вялыми.
Отвар с мятой — классика, но это ещё и отличный способ освежить воздух. Мята быстро приживается в воде и легко впитывает влагу, а её аромат моментально наполняет пространство.
Растения, выращиваемые в воде, не требуют особого ухода и служат украшением окружающей среды, так как им не нужен песок
Ему потребуется немного больше времени на укоренение, но результат того стоит. Устойчивый, ароматный и выразительный — розмарин отлично подходит для блюд из мяса и картофеля.
Зелёный лук можно вырастить даже в обычном стакане. Он отлично чувствует себя на кухне и быстро даёт свежую зелень, которую удобно добавлять в любые блюда.
Добавляет пикантности в салаты и пасту. После укоренения растение лучше регулярно подстригать сверху, чтобы оно активнее росло и давало новые побеги.
Развивает мощные корни прямо в воде. Главное — выбрать подходящую по глубине ёмкость. Такая петрушка станет отличным дополнением к супам, мясу и соусам.
Эти шесть растений не только добавят особый штрих к блюдам, но и обладают совершенно особенным ароматом, а выращивание их дома поможет вам сэкономить деньги.
Простой уход, эстетика зелени и круглогодичный доступ к свежим приправам — выращивание трав в воде может стать не только хобби, но и кулинарным лайфхаком.
Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50—80 см. Корень мясистый, стержневой, цилиндрический.
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