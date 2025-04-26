Буйство цветов без усилий: чем на самом деле стоит поливать гортензию

Гортензия — настоящая находка для дачников: красивая, неприхотливая, и при этом благодарная к уходу. Стоит приложить минимум усилий — и ваш сад взорвётся цветами.
Но есть важный нюанс: перед подкормкой нужно слегка окислить почву. Для этого подойдёт слабый раствор лимонной кислоты или винного уксуса.
Хлебная вода
Самый простой способ укрепить растение.
Размельчите буханку хлеба.
Залейте в ведро с водой.
Через сутки используйте настой для полива.
Результат — крепкий иммунитет и активный рост.
Слабый раствор марганцовки
Приготовьте воду едва розового оттенка.
Поливайте гортензию аккуратно.
Марганцовка укрепляет ткани растения и помогает защититься от болезней.
Навозный эликсир
1 кг навоза залейте 10 литрами воды.
Оставьте на 7 дней бродить.
Затем разведите литр концентрата в 10 литрах чистой воды.
Используйте для полива.
Этот способ насыщает почву микроэлементами, делает кусты мощными и цветущими.
Гортензия особенно хорошо реагирует на кислую почву. Поэтому раз в месяц полезно слегка подкислять воду для полива — растение ответит более яркими красками.
Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.
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