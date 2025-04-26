Буйство цветов без усилий: чем на самом деле стоит поливать гортензию

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гортензия — настоящая находка для дачников: красивая, неприхотливая, и при этом благодарная к уходу. Стоит приложить минимум усилий — и ваш сад взорвётся цветами.

Фото: forestwander.com by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гортензия

Но есть важный нюанс: перед подкормкой нужно слегка окислить почву. Для этого подойдёт слабый раствор лимонной кислоты или винного уксуса.

Какие подкормки сделают гортензию роскошной

Хлебная вода

Самый простой способ укрепить растение.

Размельчите буханку хлеба.

Залейте в ведро с водой.

Через сутки используйте настой для полива.

Результат — крепкий иммунитет и активный рост.

Слабый раствор марганцовки

Приготовьте воду едва розового оттенка.

Поливайте гортензию аккуратно.

Марганцовка укрепляет ткани растения и помогает защититься от болезней.

Навозный эликсир

1 кг навоза залейте 10 литрами воды.

Оставьте на 7 дней бродить.

Затем разведите литр концентрата в 10 литрах чистой воды.

Используйте для полива.

Этот способ насыщает почву микроэлементами, делает кусты мощными и цветущими.

Маленький секрет

Гортензия особенно хорошо реагирует на кислую почву. Поэтому раз в месяц полезно слегка подкислять воду для полива — растение ответит более яркими красками.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

