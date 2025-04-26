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Буйство цветов без усилий: чем на самом деле стоит поливать гортензию

1:27
Садоводство

Гортензия — настоящая находка для дачников: красивая, неприхотливая, и при этом благодарная к уходу. Стоит приложить минимум усилий — и ваш сад взорвётся цветами.

Гортензия
Фото: forestwander.com by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гортензия

Но есть важный нюанс: перед подкормкой нужно слегка окислить почву. Для этого подойдёт слабый раствор лимонной кислоты или винного уксуса.

Какие подкормки сделают гортензию роскошной

Хлебная вода

Самый простой способ укрепить растение.

  • Размельчите буханку хлеба.

  • Залейте в ведро с водой.

  • Через сутки используйте настой для полива.
    Результат — крепкий иммунитет и активный рост.

Слабый раствор марганцовки

  • Приготовьте воду едва розового оттенка.

  • Поливайте гортензию аккуратно.
    Марганцовка укрепляет ткани растения и помогает защититься от болезней.

Навозный эликсир

  • 1 кг навоза залейте 10 литрами воды.

  • Оставьте на 7 дней бродить.

  • Затем разведите литр концентрата в 10 литрах чистой воды.

  • Используйте для полива.
    Этот способ насыщает почву микроэлементами, делает кусты мощными и цветущими.

Маленький секрет

Гортензия особенно хорошо реагирует на кислую почву. Поэтому раз в месяц полезно слегка подкислять воду для полива — растение ответит более яркими красками.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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