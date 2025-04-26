Каждая капля на счету: чем поливать розы для буйного цветения

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда в саду распускаются розы, кажется, будто сама природа устроила праздник. Но чтобы эти королевские цветы цвели долго и обильно, одного восхищения мало — им нужен правильный уход и забота.

Фото: unsplash.com by Gerrit Klein, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Розы

Что розам нужно для пышного цветения

Первая подкормка — сразу после схода снега

Как только весна вступает в свои права, розы получают первую порцию питания:

Аммиачная селитра - 20 г на 1 кв. м.

Вторая подкормка — майская поддержка

Чтобы кусты покрылись волной цветов, их нужно опрыскать раствором:

10 г суперфосфата

10 г сульфата калия

на 10 литров воды.

Третья подкормка — летняя энергия

Июль — время помочь розам набраться сил:

0,5 кг куриного помета

10 г нитрофоски

А также подсыпать древесную золу для нормализации кислотности почвы.

Четвертая подкормка — осенний заряд

Конец сентября — начало октября: розы требуют подготовки к зиме. Используйте раствор:

16 г монофосфата калия

15 г суперфосфата

на 10 литров воды.

Эти этапы "кормёжки" помогут розам не только блистать в этом сезоне, но и заложить силы для следующего года.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

