Каждая капля на счету: чем поливать розы для буйного цветения

Когда в саду распускаются розы, кажется, будто сама природа устроила праздник. Но чтобы эти королевские цветы цвели долго и обильно, одного восхищения мало — им нужен правильный уход и забота.
Первая подкормка — сразу после схода снега
Как только весна вступает в свои права, розы получают первую порцию питания:
Аммиачная селитра - 20 г на 1 кв. м.
Вторая подкормка — майская поддержка
Чтобы кусты покрылись волной цветов, их нужно опрыскать раствором:
10 г суперфосфата
10 г сульфата калия
на 10 литров воды.
Третья подкормка — летняя энергия
Июль — время помочь розам набраться сил:
0,5 кг куриного помета
10 г нитрофоски
А также подсыпать древесную золу для нормализации кислотности почвы.
Четвертая подкормка — осенний заряд
Конец сентября — начало октября: розы требуют подготовки к зиме. Используйте раствор:
16 г монофосфата калия
15 г суперфосфата
на 10 литров воды.
Эти этапы "кормёжки" помогут розам не только блистать в этом сезоне, но и заложить силы для следующего года.
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.
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