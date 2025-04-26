Гроздья вместо гороха: что сделать с виноградом, чтобы он не стал посмешищем

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ждёте от винограда сладких, крупных ягод, а на деле получаете "горошек"?

Это частая беда даже опытных дачников — явление называют горошением. Причины могут быть разные, но с каждой можно справиться.

Фото: Own work by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виноград

Что приводит к горошению винограда

Недостаток опыления

Сигнал — осыпание цветков и завязей. Если стоит холодная или слишком влажная погода, пыльцу просто смывает дождями.

Если жара выше +30°C — пыльца тоже теряет свою липкость. Поможет регулярное опрыскивание лоз водой в жаркие дни.

Перегрузка куста

Много побегов и листьев? Лозе не хватает питания на всех. Итог — мелкие ягоды. Пасынки нужно прищипывать, оставляя два листа, чтобы регулировать нагрузку.

Слабая агротехника

Скудная почва, слабый куст, отсутствие борных подкормок в период цветения — всё это приводит к измельчанию ягод.

Неправильное место посадки

Винограду нужен ветерок для опыления. Участки за заборами, стенами и деревьями — не лучший выбор.

Как избежать горошения

Сорт имеет значение

Выбирайте устойчивые сорта: "Августин", "Аркадия" — реже подвержены горошению.

Будьте внимательны с сортами вроде "Кодрянка", "Таёжный", "Мускатный" — они более капризны.

Регулярная обрезка и разгрузка

Удаляйте лишние завязи и слабые побеги. К гроздям руками лучше не прикасаться.

Правильный уход

Регулярный полив, особенно в период цветения. Обязательно борные подкормки. Если нужно — опыление вручную при помощи кисточек рано утром.

Помощь пчёл

Высаживайте медоносы рядом с лозой или используйте приманки из сладкой воды, укрыв их мхом. Это привлечёт пчёл к вашему винограду.

Уточнения

Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.



