Гроздья вместо гороха: что сделать с виноградом, чтобы он не стал посмешищем

Ждёте от винограда сладких, крупных ягод, а на деле получаете "горошек"?
Это частая беда даже опытных дачников — явление называют горошением. Причины могут быть разные, но с каждой можно справиться.
Недостаток опыления
Сигнал — осыпание цветков и завязей. Если стоит холодная или слишком влажная погода, пыльцу просто смывает дождями.
Если жара выше +30°C — пыльца тоже теряет свою липкость. Поможет регулярное опрыскивание лоз водой в жаркие дни.
Перегрузка куста
Много побегов и листьев? Лозе не хватает питания на всех. Итог — мелкие ягоды. Пасынки нужно прищипывать, оставляя два листа, чтобы регулировать нагрузку.
Слабая агротехника
Скудная почва, слабый куст, отсутствие борных подкормок в период цветения — всё это приводит к измельчанию ягод.
Неправильное место посадки
Винограду нужен ветерок для опыления. Участки за заборами, стенами и деревьями — не лучший выбор.
Сорт имеет значение
Выбирайте устойчивые сорта: "Августин", "Аркадия" — реже подвержены горошению.
Будьте внимательны с сортами вроде "Кодрянка", "Таёжный", "Мускатный" — они более капризны.
Регулярная обрезка и разгрузка
Удаляйте лишние завязи и слабые побеги. К гроздям руками лучше не прикасаться.
Правильный уход
Регулярный полив, особенно в период цветения. Обязательно борные подкормки. Если нужно — опыление вручную при помощи кисточек рано утром.
Помощь пчёл
Высаживайте медоносы рядом с лозой или используйте приманки из сладкой воды, укрыв их мхом. Это привлечёт пчёл к вашему винограду.
Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.
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