Этот способ полива стоит 0 рублей — а работает, как автомат

Каждое растение на грядке нуждается в влаге. Особенно в жару. Но вот беда — таскать лейку по огороду или постоянно держать шланг в руках утомительно. А автоматические системы стоят немало.
Хорошая новость: полив можно автоматизировать своими руками — просто, дешево и эффективно. Всё, что вам нужно, уже, скорее всего, есть у вас на участке.
пластиковая бутылка (лучше 1,5-2 литра)
нож или шило
изолента или скотч
садовый шланг
В бутылке сделайте множество отверстий по бокам — вода будет выходить струйками в разные стороны.
Вставьте конец шланга в горлышко бутылки.
Закрепите скотчем, чтобы конструкция не разваливалась под напором воды.
Уложите бутылку прямо на грядку или газон.
Включите воду — и вот оно, чудо: многосторонний полив начался!
Вода распределяется сразу по нескольким направлениям.
Вам не нужно направлять струю вручную.
Можно легко переносить бутылку по участку и поливать разные зоны.
Такой полив экономит время, силы и влагу.
Это не замена капельному орошению, но для дачи — идеальное бюджетное решение.
Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.
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