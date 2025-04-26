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Этот способ полива стоит 0 рублей — а работает, как автомат

1:22
Садоводство

Каждое растение на грядке нуждается в влаге. Особенно в жару. Но вот беда — таскать лейку по огороду или постоянно держать шланг в руках утомительно. А автоматические системы стоят немало.

Огород, сад
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Огород, сад

Хорошая новость: полив можно автоматизировать своими руками — просто, дешево и эффективно. Всё, что вам нужно, уже, скорее всего, есть у вас на участке.

Что понадобится:

  • пластиковая бутылка (лучше 1,5-2 литра)

  • нож или шило

  • изолента или скотч

  • садовый шланг

Как работает этот самодельный полив

  1. В бутылке сделайте множество отверстий по бокам — вода будет выходить струйками в разные стороны.

  2. Вставьте конец шланга в горлышко бутылки.

  3. Закрепите скотчем, чтобы конструкция не разваливалась под напором воды.

  4. Уложите бутылку прямо на грядку или газон.

  5. Включите воду — и вот оно, чудо: многосторонний полив начался!

Почему это удобно:

  • Вода распределяется сразу по нескольким направлениям.

  • Вам не нужно направлять струю вручную.

  • Можно легко переносить бутылку по участку и поливать разные зоны.

  • Такой полив экономит время, силы и влагу.

Это не замена капельному орошению, но для дачи — идеальное бюджетное решение.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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