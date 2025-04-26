Урожай брокколи зависит от соседей — проверь, кто рядом

Многие дачники мечтают о пышных кочанах брокколи, закупают семена, бережно растят рассаду… а на выходе — ни вкуса, ни урожая. Почему так?
Брокколи — капуста не из простых. Ей важны не только полив и подкормка, но и правильные соседи на грядке.
Да-да, эта капуста капризничает: если посадить рядом "не того", урожая не жди.
Свёкла
Идеальная пара. Капуста тянет кальций, а свекле он почти не нужен. Главное — держите расстояние: 30-35 см между культурами.
Сельдерей
Помогает брокколи стать вкуснее, сам не перерастает. Взаимная выгода!
Ромашка
Улучшает вкус капусты и привлекает насекомых-опылителей. Высаживать стоит на расстоянии от 25 см.
Салат-латук
Листья остаются сочными и не заворачиваются в жару — брокколи даёт ему нужную полутень.
Картофель
Нет конкуренции за влагу и питание — идеальное соседство без конфликта.
Ревень
Настоящий охранник грядки: отпугивает белокрылку и других вредителей. Посадите на расстоянии 30-45 см от брокколи.
Розмарин
Природный репеллент от капустной моли, совки, улиток и слизней. Полезен и ароматен.
Лук-шалот и шпинат
Не мешают росту капусты. Шпинат рядом развивается равномерно, не вытягивается.
Все эти культуры мешают росту брокколи, вытягивают из почвы нужные ей вещества и провоцируют болезни.
Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.
Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?