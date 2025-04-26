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Урожай брокколи зависит от соседей — проверь, кто рядом

1:45
Садоводство

Многие дачники мечтают о пышных кочанах брокколи, закупают семена, бережно растят рассаду… а на выходе — ни вкуса, ни урожая. Почему так?
Брокколи — капуста не из простых. Ей важны не только полив и подкормка, но и правильные соседи на грядке.
Да-да, эта капуста капризничает: если посадить рядом "не того", урожая не жди.

Брокколи
Фото: scienceimage.csiro.au by Robert Kerton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Брокколи

С кем брокколи дружит

Свёкла

Идеальная пара. Капуста тянет кальций, а свекле он почти не нужен. Главное — держите расстояние: 30-35 см между культурами.

Сельдерей

Помогает брокколи стать вкуснее, сам не перерастает. Взаимная выгода!

Ромашка

Улучшает вкус капусты и привлекает насекомых-опылителей. Высаживать стоит на расстоянии от 25 см.

Салат-латук

Листья остаются сочными и не заворачиваются в жару — брокколи даёт ему нужную полутень.

Картофель

Нет конкуренции за влагу и питание — идеальное соседство без конфликта.

Ревень

Настоящий охранник грядки: отпугивает белокрылку и других вредителей. Посадите на расстоянии 30-45 см от брокколи.

Розмарин

Природный репеллент от капустной моли, совки, улиток и слизней. Полезен и ароматен.

Лук-шалот и шпинат

Не мешают росту капусты. Шпинат рядом развивается равномерно, не вытягивается.

С кем нельзя

  • Любые другие вида капусты
  • Томаты, перец, тыква
  • Клубника и кукуруза

Все эти культуры мешают росту брокколи, вытягивают из почвы нужные ей вещества и провоцируют болезни.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. 

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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