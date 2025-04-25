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Как вырастить голубику без особого ухода — проверено на практике

1:33
Садоводство

Эта ягода — одна из самых дорогих на рынке. Но при этом она не требует от вас ни теплицы, ни ежедневного ухода. Голубика отлично чувствует себя на дачном участке, если вы знаете пару секретов. И именно ими дачники обычно не спешат делиться.

Голубика
Фото: Own work by Corwinhee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Голубика

Где посадить

Если на участке есть кислый клочок земли, не спешите его улучшать — он идеально подойдёт для голубики. Эта ягода не просто переносит кислую почву, она её любит. Уровень кислотности должен быть не ниже pH 4.

Солнце — залог урожая

Голубика обожает солнечные места. Посадите её в открытом, освещённом уголке, и кусты отблагодарят вас обилием крупных и сладких ягод.

Влага без лишнего полива

Для хорошего плодоношения голубике нужен регулярный полив. Чтобы почва дольше сохраняла влагу, замульчируйте её. Это поможет поддерживать комфортный микроклимат и уменьшит испарение воды.

Подкормка — по минимуму

В отличие от других ягод, голубика спокойно растёт даже на "бедных" почвах. Подкормки ей нужны легкие, без фанатизма. Немного перегноя — и всё, что ей нужно.

Один неожиданный секрет

Один дачный лайфхак, который редко упоминают: при посадке добавьте в лунку обычный мох. Это простой приём, но он даёт мощный толчок к развитию растения. Мох помогает удерживать влагу и создаёт нужную кислотность.

Уточнения

Голуби́ка Голубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые. Типовой вид этого рода. Является ближайшей родственницей брусники и черники.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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