Засохшие ветки, голодные птицы — как не упустить урожай в мае

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Май — горячая пора для огородников. Солнце встало — и вы уже в сапогах на грядке. Дел не в проворот: посадки, стройка, борьба с вредителями и забота о растениях.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Рассада огурцов

Что нужно успеть сделать в мае

Обработка сада от вредителей

Удалите больные деревья и кустарники, обработайте повреждённые грызунами стволы — их можно спасти. Поломанные ветки обрезают, дезинфицируют и покрывают садовым варом.

Контроль влажности почвы

Майская погода может быть коварной: почва быстро пересыхает. Помогут регулярный полив и мульчирование перегноем, торфом или компостом. Также хорошо работает песок.

Обрезка и уход за плодовыми

Пока не поздно, сделайте перепрививку яблонь и груш. Проверяйте ветви кустов — сухие удалите. А вот ягодные лианы (малина, ежевика) не трогайте до июня.

Посадка клубники

Молодую рассаду высаживают, а старые кусты очищают от сухих листьев, рыхлят землю, вносят подкормку, поливают и мульчируют.

Защита семян от вредителей

Птицы и грызуны любят лакомиться свежими посадками. Мелкие семена укройте слоем мульчи до 2 см, крупные — до 4 см.

Что не стоит откладывать

Рыхление почвы

Проверка на болезни

Планировка новых грядок

Строительные работы: теплицы, заборы, поливочные системы

Май не прощает промедлений. То, что сделаете сейчас, даст результат уже летом.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

