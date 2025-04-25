Засохшие ветки, голодные птицы — как не упустить урожай в мае

Май — горячая пора для огородников. Солнце встало — и вы уже в сапогах на грядке. Дел не в проворот: посадки, стройка, борьба с вредителями и забота о растениях.
Обработка сада от вредителей
Удалите больные деревья и кустарники, обработайте повреждённые грызунами стволы — их можно спасти. Поломанные ветки обрезают, дезинфицируют и покрывают садовым варом.
Контроль влажности почвы
Майская погода может быть коварной: почва быстро пересыхает. Помогут регулярный полив и мульчирование перегноем, торфом или компостом. Также хорошо работает песок.
Обрезка и уход за плодовыми
Пока не поздно, сделайте перепрививку яблонь и груш. Проверяйте ветви кустов — сухие удалите. А вот ягодные лианы (малина, ежевика) не трогайте до июня.
Посадка клубники
Молодую рассаду высаживают, а старые кусты очищают от сухих листьев, рыхлят землю, вносят подкормку, поливают и мульчируют.
Защита семян от вредителей
Птицы и грызуны любят лакомиться свежими посадками. Мелкие семена укройте слоем мульчи до 2 см, крупные — до 4 см.
Рыхление почвы
Проверка на болезни
Планировка новых грядок
Строительные работы: теплицы, заборы, поливочные системы
Май не прощает промедлений. То, что сделаете сейчас, даст результат уже летом.
Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).
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