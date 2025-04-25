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Засохшие ветки, голодные птицы — как не упустить урожай в мае

1:36
Садоводство

Май — горячая пора для огородников. Солнце встало — и вы уже в сапогах на грядке. Дел не в проворот: посадки, стройка, борьба с вредителями и забота о растениях.

Рассада огурцов
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Рассада огурцов

Что нужно успеть сделать в мае

Обработка сада от вредителей

Удалите больные деревья и кустарники, обработайте повреждённые грызунами стволы — их можно спасти. Поломанные ветки обрезают, дезинфицируют и покрывают садовым варом.

Контроль влажности почвы

Майская погода может быть коварной: почва быстро пересыхает. Помогут регулярный полив и мульчирование перегноем, торфом или компостом. Также хорошо работает песок.

Обрезка и уход за плодовыми

Пока не поздно, сделайте перепрививку яблонь и груш. Проверяйте ветви кустов — сухие удалите. А вот ягодные лианы (малина, ежевика) не трогайте до июня.

Посадка клубники

Молодую рассаду высаживают, а старые кусты очищают от сухих листьев, рыхлят землю, вносят подкормку, поливают и мульчируют.

Защита семян от вредителей

Птицы и грызуны любят лакомиться свежими посадками. Мелкие семена укройте слоем мульчи до 2 см, крупные — до 4 см.

Что не стоит откладывать

  • Рыхление почвы

  • Проверка на болезни

  • Планировка новых грядок

  • Строительные работы: теплицы, заборы, поливочные системы

Май не прощает промедлений. То, что сделаете сейчас, даст результат уже летом.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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