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Налейте горячей воды — и укроп порадует вас всходами уже на 4-й день

1:32
Садоводство

Укроп — неприметная, но незаменимая зелень на кухне. Ароматная добавка к молодому картофелю, супам и салатам. Его легко вырастить даже в горшке на подоконнике. Но почему он так долго всходит? И как это исправить?

Укроп
Фото: Freepik by cookie_studio
Укроп

Что тормозит рост укропа

Всё дело в эфирных маслах, содержащихся в семенах. Они замедляют действие ферментов, необходимых для прорастания. В результате укроп прорастает не меньше двух недель — 14-20 дней. Но есть один проверенный способ, как ускорить этот процесс почти в четыре раза.

Как подготовить семена укропа перед посевом

Чтобы семена дали всходы уже через 4 дня, нужно:

  1. Поместить их в мешочек из ткани (не использовать синтетику).

  2. Подогреть воду до 50-60 °C и опустить в неё мешочек с семенами на 2 минуты.

  3. Затем сразу поместить в холодную воду, предварительно заменив её несколько раз.

  4. Оставить на 2 суток, а потом достать, слегка просушить и сеять.

Важно: после посадки не засыпайте семена слишком толстой прослойкой почвы — иначе всходы могут так и не появиться.

Когда и где сажать

Посевной сезон у укропа долгий — с апреля по октябрь. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и в контейнерах. Главное — увлажнённая почва и регулярный полив. Укроп любит влагу, но не переувлажнение.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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