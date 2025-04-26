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Никаких удобрений: что действительно любит лук

1:56
Садоводство

Лук — один из самых популярных овощей на огороде, но при этом далеко не самый "прожорливый". Многие дачники совершают ошибку, щедро удобряя его в надежде на богатый урожай. А результат — мягкие луковицы и короткий срок хранения.

Лук
Фото: Self-photographed by Rainer Haessner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лук

Что важно знать о потребностях лука

  • Лук относится к культурам со средне-низкой потребностью в питательных веществах.

  • Избыток азота делает его "жирным" и мешает дозреванию.

  • В слишком питательной почве луковица плохо формируется и хуже хранится.

  • Лук особенно чувствителен к избытку соли в почве — это может привести к гибели корней.

Навоз — не помощник

Свежий навоз — табу. Он создаёт высокую концентрацию солей, что вредит росткам. Если почва бедная, допустимо добавить немного перепревшего компоста или использовать специальные удобрения, разработанные для лука.

Как подготовить грядку

Лук любит рыхлую, слегка влажную, гумусную почву. Если грунт глинистый или плотный — добавьте песок. Переувлажнение опасно: в тяжелой земле корни загнивают, а питательные вещества не усваиваются.

Полив вместо подкормки

В июне-июле луку важнее влага, чем удобрения. Регулярный полив — залог хорошего урожая.

Удачные соседи

Смешанные посадки работают!
Лук прекрасно уживается с морковью:

  • Морковь отпугивает луковую муху,

  • Лук — морковную муху.

Также рядом можно посадить салат или свеклу, но без фанатизма — теснота снижает урожай.

Не забывайте про севооборот

После сбора урожая дайте грядке "отдохнуть" минимум 4 года. Это касается и других луковичных — порея и зелёного лука. Такой перерыв защитит почву от накопления болезней.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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