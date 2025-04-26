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Всего 15 минут перед посадкой — и картошка будет расти как на дрожжах

1:50
Садоводство

Хотите вырастить мощный урожай картофеля? Начните с самого важного — правильно подготовьте клубни.
Многие новички пренебрегают этой процедурой, и зря: от неё зависит, насколько здоровым и крепким будет ваш будущий урожай. Но как всё сделать правильно?

Картофель
Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель

Проверенные средства: медный купорос и марганцовка

Огородники со стажем знают: перед посадкой клубни нужно обеззаразить.
Для этого готовят раствор из медного купороса — столовую ложку порошка разводят в литре тёплой воды.
Отдельно делают розовую воду с марганцовкой (на 9 литров).
Обе жидкости смешиваются, и в полученном составе клубни замачивают на 15 минут.
После — обсыпка золой. Затем можно сажать.

Однако есть нюанс: медный купорос имеет свойство накапливаться в почве, и не все дачники хотят рисковать здоровьем.

Натуральные способы, проверенные временем

Если вы предпочитаете безопасные и натуральные методы, обратите внимание на народные рецепты:

  1. Раствор марганцовки
    Клубни замачивают на 30 минут, затем раскладывают в светлом месте для проращивания.

  2. Настой из чеснока
    Используют чесночные очистки, заливают их кипятком и настаивают два дня. Полученным раствором опрыскивают клубни через неделю после первого этапа.

  3. Зольный настой
    Ещё через семь дней используют настой из древесной золы — отличное средство против грибков.

Как защитить клубни от проволочника

Для борьбы с этим вредителем подойдут специальные инсектициды. Их можно найти в агромагазинах.
Важно: после обработки клубни должны подсохнуть — и только потом их можно высаживать в почву.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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