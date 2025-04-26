Всего 15 минут перед посадкой — и картошка будет расти как на дрожжах

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите вырастить мощный урожай картофеля? Начните с самого важного — правильно подготовьте клубни.

Многие новички пренебрегают этой процедурой, и зря: от неё зависит, насколько здоровым и крепким будет ваш будущий урожай. Но как всё сделать правильно?

Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель

Проверенные средства: медный купорос и марганцовка

Огородники со стажем знают: перед посадкой клубни нужно обеззаразить.

Для этого готовят раствор из медного купороса — столовую ложку порошка разводят в литре тёплой воды.

Отдельно делают розовую воду с марганцовкой (на 9 литров).

Обе жидкости смешиваются, и в полученном составе клубни замачивают на 15 минут.

После — обсыпка золой. Затем можно сажать.

Однако есть нюанс: медный купорос имеет свойство накапливаться в почве, и не все дачники хотят рисковать здоровьем.

Натуральные способы, проверенные временем

Если вы предпочитаете безопасные и натуральные методы, обратите внимание на народные рецепты:

Раствор марганцовки

Клубни замачивают на 30 минут, затем раскладывают в светлом месте для проращивания. Настой из чеснока

Используют чесночные очистки, заливают их кипятком и настаивают два дня. Полученным раствором опрыскивают клубни через неделю после первого этапа. Зольный настой

Ещё через семь дней используют настой из древесной золы — отличное средство против грибков.

Как защитить клубни от проволочника

Для борьбы с этим вредителем подойдут специальные инсектициды. Их можно найти в агромагазинах.

Важно: после обработки клубни должны подсохнуть — и только потом их можно высаживать в почву.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

