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Один куст — и витамины на весь сезон: жимолость на даче

2:16
Садоводство

Если вы ещё не посадили жимолость на своём участке — самое время это сделать! Эта ягодная культура с каждым годом завоёвывает всё больше дачных сердец. Почему? Да просто потому, что она:

Жимолость
Фото: commons.wikimedia.org by Franz Xaver, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Жимолость

  • даёт самые первые ягоды сезона (впереди даже земляники!);

  • неприхотлива к почвам и погоде;

  • вкусна, полезна и… очень красива.

Почему жимолость — must-have на даче

1. Ранний урожай и высокая зимостойкость.
Первые плоды — уже в начале июня. Куст выдерживает морозы до -45°C и весенние заморозки до -8°C.

2. Вкус и здоровье в каждой ягоде.
Ягоды богаты витаминами С, В1, В2, В6, микроэлементами и антисептиками. Народная медицина применяет жимолость при гипертонии, анемии, болезнях печени и ЖКТ.

3. Декоративный плюс.
Кусты аккуратные, с красивыми цветками и сизо-синими плодами — станут украшением сада.

Что важно знать при посадке

  • Высаживайте осенью, желательно сразу несколько сортов для хорошего опыления.

  • Не обрезайте после посадки — жимолость плодоносит на однолетних побегах.

  • Лучшие соседи — редис, салат, укроп на расстоянии от куста.

  • Удобрения — начиная с третьего года, органика и лёгкие минеральные подкормки.

Подбор сортов: ориентируйтесь на климат

Для средней полосы подойдут:

  • "Морена",
  • "Фиалка",
  • "Амфора",
  • "Павловская",
  • "Синичка".

Для холодных регионов:

  • "Бакчарский великан",
  • "Рената",
  • "Лаура".

Куст начинает плодоносить на 2-3 год, а живёт до 25 лет. Урожай — 1,5-5 кг ягод с куста. А если учесть, что из жимолости можно сделать варенье, компот, заморозку или даже вино — это маленькое инвестиционное чудо для дачи.

Жимолость — не просто первая ягода.

Это:

  • вкусная витамино-бомба;

  • эффектное растение;

  • стабильный урожай в течение 20+ лет;

  • и ещё и лёгкий уход!

Уточнения

Жи́молость — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae). Своё латинское название род получил в честь немецкого математика, физика и ботаника Адама Лоницера (1528—1586), хотя первоначально Карл Линней собирался назвать их каприфолями (Caprifolium), поскольку чаще всего в садах Европы выращивали именно жимолость каприфоль. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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