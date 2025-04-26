Один куст — и витамины на весь сезон: жимолость на даче

Если вы ещё не посадили жимолость на своём участке — самое время это сделать! Эта ягодная культура с каждым годом завоёвывает всё больше дачных сердец. Почему? Да просто потому, что она:
даёт самые первые ягоды сезона (впереди даже земляники!);
неприхотлива к почвам и погоде;
вкусна, полезна и… очень красива.
1. Ранний урожай и высокая зимостойкость.
Первые плоды — уже в начале июня. Куст выдерживает морозы до -45°C и весенние заморозки до -8°C.
2. Вкус и здоровье в каждой ягоде.
Ягоды богаты витаминами С, В1, В2, В6, микроэлементами и антисептиками. Народная медицина применяет жимолость при гипертонии, анемии, болезнях печени и ЖКТ.
3. Декоративный плюс.
Кусты аккуратные, с красивыми цветками и сизо-синими плодами — станут украшением сада.
Высаживайте осенью, желательно сразу несколько сортов для хорошего опыления.
Не обрезайте после посадки — жимолость плодоносит на однолетних побегах.
Лучшие соседи — редис, салат, укроп на расстоянии от куста.
Удобрения — начиная с третьего года, органика и лёгкие минеральные подкормки.
Для средней полосы подойдут:
Для холодных регионов:
Куст начинает плодоносить на 2-3 год, а живёт до 25 лет. Урожай — 1,5-5 кг ягод с куста. А если учесть, что из жимолости можно сделать варенье, компот, заморозку или даже вино — это маленькое инвестиционное чудо для дачи.
Жимолость — не просто первая ягода.
Это:
вкусная витамино-бомба;
эффектное растение;
стабильный урожай в течение 20+ лет;
и ещё и лёгкий уход!
Жи́молость — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae). Своё латинское название род получил в честь немецкого математика, физика и ботаника Адама Лоницера (1528—1586), хотя первоначально Карл Линней собирался назвать их каприфолями (Caprifolium), поскольку чаще всего в садах Европы выращивали именно жимолость каприфоль.
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