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Не только для теста: как сода спасает огурцы, томаты и виноград

4:00
Садоводство

Зачем тратить деньги на десятки удобрений и ядохимикатов, если многие дачные проблемы решаются обычной пищевой содой? Этот кухонный порошок способен заменить полку средств из садоводческого магазина — и справиться не хуже.

сода
Фото: freepik
сода

Мучнистая роса, тля, фитофтора, сорняки, гусеницы, кислотная почва и даже грязные руки после посадок — сода спасает везде. Собрали для вас 22 способа её применения в саду и огороде.

Против болезней

1. Мучнистая роса
4 ст. ложки на 10 л воды — и опрыскиваем крыжовник, малину, огурцы, кабачки и тыквы. Безопасно даже во время плодоношения.

2. Серая гниль винограда
Раствор тот же, опрыскивание каждые 10-14 дней.

3. Фитофтороз на томатах
Начните профилактику через 2 недели после высадки: 3 ст. ложки на 10 л воды, каждые 7-10 дней.

4. Раннее пожелтение огурцов
1 ст. ложка соды на ведро — и поливаем по 0,5 л под каждый куст после первой волны урожая.

Против вредителей

5. Гусеницы на деревьях
5 ст. ложек на 10 л воды — и хорошенько опрыскать крону.

6. Гусеницы на капусте
Просто посыпьте листья сухой содой по росе.

7. Слизни
Обсыпьте края грядок — нежные тела не выдержат щелочной атаки.

8. Проволочник
При посадке картофеля насыпьте по 0,5 ч. ложки в каждую лунку.

9. Муравьи
Посыпьте содой муравейники — и они срочно переселятся.

10. Тля
4 ст. ложки на 10 л — опрыскиваем ветки вечером. Обычно хватает 2-3 обработок.

11. Долгоносик
2 ст. ложки на ведро, обрабатываем малину и землянику в период бутонизации.

Для роста и здоровья растений

12. Продление жизни срезанных цветов
1 ч. ложка на 1,5 л воды — и букет простоит дольше.

13. Обеззараживание семян
5 г соды на литр — на 5-6 часов, и вирусы с бактериями исчезнут.

14. Раскисление почвы
Щепотка соды в лунку — и pH движется в нужную сторону.

15. Определение кислотности
Сода запенится при контакте с кислым грунтом — простой тест прямо на участке.

Против сорняков и бытовые лайфхаки

16. Сорняки между плиткой
0,5 кг соды на ведро воды — выливаем на дорожку, через пару дней — чистота.

17. Ограничение костра
Обсыпьте место содой — огонь не выйдет за границы.

18. Запах из туалета и компоста
Периодически посыпайте внутрь — и воздух станет чище.

19. Защита воды в бассейне от цветения
1 ч. ложка на 1 м³ — и вода остаётся прозрачной.

20. Мытьё посуды
Сода справится даже в холодной воде — без химии и лишнего полоскания.

21. Укусы насекомых
Кашица из соды и воды быстро снимет зуд и покраснение.

22. Отмыть руки после огорода
Сода + вода = чистые ладони и пятки, даже после самого трудного дня.

Советы по применению:

  • Используйте только свежий раствор, не старше 3 часов.

  • Не берите металлическую посуду.

  • Температура воды — до 55 °C.

  • Для лучшего прилипания к листве добавляйте немного жидкого мыла.

Уточнения

Гидрокарбона́т на́трия другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий — неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3.
В обычном виде — мелкокристаллический порошок белого цвета.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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