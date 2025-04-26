Не только для теста: как сода спасает огурцы, томаты и виноград

Зачем тратить деньги на десятки удобрений и ядохимикатов, если многие дачные проблемы решаются обычной пищевой содой? Этот кухонный порошок способен заменить полку средств из садоводческого магазина — и справиться не хуже.
Мучнистая роса, тля, фитофтора, сорняки, гусеницы, кислотная почва и даже грязные руки после посадок — сода спасает везде. Собрали для вас 22 способа её применения в саду и огороде.
1. Мучнистая роса
4 ст. ложки на 10 л воды — и опрыскиваем крыжовник, малину, огурцы, кабачки и тыквы. Безопасно даже во время плодоношения.
2. Серая гниль винограда
Раствор тот же, опрыскивание каждые 10-14 дней.
3. Фитофтороз на томатах
Начните профилактику через 2 недели после высадки: 3 ст. ложки на 10 л воды, каждые 7-10 дней.
4. Раннее пожелтение огурцов
1 ст. ложка соды на ведро — и поливаем по 0,5 л под каждый куст после первой волны урожая.
5. Гусеницы на деревьях
5 ст. ложек на 10 л воды — и хорошенько опрыскать крону.
6. Гусеницы на капусте
Просто посыпьте листья сухой содой по росе.
7. Слизни
Обсыпьте края грядок — нежные тела не выдержат щелочной атаки.
8. Проволочник
При посадке картофеля насыпьте по 0,5 ч. ложки в каждую лунку.
9. Муравьи
Посыпьте содой муравейники — и они срочно переселятся.
10. Тля
4 ст. ложки на 10 л — опрыскиваем ветки вечером. Обычно хватает 2-3 обработок.
11. Долгоносик
2 ст. ложки на ведро, обрабатываем малину и землянику в период бутонизации.
12. Продление жизни срезанных цветов
1 ч. ложка на 1,5 л воды — и букет простоит дольше.
13. Обеззараживание семян
5 г соды на литр — на 5-6 часов, и вирусы с бактериями исчезнут.
14. Раскисление почвы
Щепотка соды в лунку — и pH движется в нужную сторону.
15. Определение кислотности
Сода запенится при контакте с кислым грунтом — простой тест прямо на участке.
16. Сорняки между плиткой
0,5 кг соды на ведро воды — выливаем на дорожку, через пару дней — чистота.
17. Ограничение костра
Обсыпьте место содой — огонь не выйдет за границы.
18. Запах из туалета и компоста
Периодически посыпайте внутрь — и воздух станет чище.
19. Защита воды в бассейне от цветения
1 ч. ложка на 1 м³ — и вода остаётся прозрачной.
20. Мытьё посуды
Сода справится даже в холодной воде — без химии и лишнего полоскания.
21. Укусы насекомых
Кашица из соды и воды быстро снимет зуд и покраснение.
22. Отмыть руки после огорода
Сода + вода = чистые ладони и пятки, даже после самого трудного дня.
Используйте только свежий раствор, не старше 3 часов.
Не берите металлическую посуду.
Температура воды — до 55 °C.
Для лучшего прилипания к листве добавляйте немного жидкого мыла.
Гидрокарбона́т на́трия другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий — неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3.
В обычном виде — мелкокристаллический порошок белого цвета.
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