Не только для теста: как сода спасает огурцы, томаты и виноград

4:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зачем тратить деньги на десятки удобрений и ядохимикатов, если многие дачные проблемы решаются обычной пищевой содой? Этот кухонный порошок способен заменить полку средств из садоводческого магазина — и справиться не хуже.

Фото: freepik сода

Мучнистая роса, тля, фитофтора, сорняки, гусеницы, кислотная почва и даже грязные руки после посадок — сода спасает везде. Собрали для вас 22 способа её применения в саду и огороде.

Против болезней

1. Мучнистая роса

4 ст. ложки на 10 л воды — и опрыскиваем крыжовник, малину, огурцы, кабачки и тыквы. Безопасно даже во время плодоношения.

2. Серая гниль винограда

Раствор тот же, опрыскивание каждые 10-14 дней.

3. Фитофтороз на томатах

Начните профилактику через 2 недели после высадки: 3 ст. ложки на 10 л воды, каждые 7-10 дней.

4. Раннее пожелтение огурцов

1 ст. ложка соды на ведро — и поливаем по 0,5 л под каждый куст после первой волны урожая.

Против вредителей

5. Гусеницы на деревьях

5 ст. ложек на 10 л воды — и хорошенько опрыскать крону.

6. Гусеницы на капусте

Просто посыпьте листья сухой содой по росе.

7. Слизни

Обсыпьте края грядок — нежные тела не выдержат щелочной атаки.

8. Проволочник

При посадке картофеля насыпьте по 0,5 ч. ложки в каждую лунку.

9. Муравьи

Посыпьте содой муравейники — и они срочно переселятся.

10. Тля

4 ст. ложки на 10 л — опрыскиваем ветки вечером. Обычно хватает 2-3 обработок.

11. Долгоносик

2 ст. ложки на ведро, обрабатываем малину и землянику в период бутонизации.

Для роста и здоровья растений

12. Продление жизни срезанных цветов

1 ч. ложка на 1,5 л воды — и букет простоит дольше.

13. Обеззараживание семян

5 г соды на литр — на 5-6 часов, и вирусы с бактериями исчезнут.

14. Раскисление почвы

Щепотка соды в лунку — и pH движется в нужную сторону.

15. Определение кислотности

Сода запенится при контакте с кислым грунтом — простой тест прямо на участке.

Против сорняков и бытовые лайфхаки

16. Сорняки между плиткой

0,5 кг соды на ведро воды — выливаем на дорожку, через пару дней — чистота.

17. Ограничение костра

Обсыпьте место содой — огонь не выйдет за границы.

18. Запах из туалета и компоста

Периодически посыпайте внутрь — и воздух станет чище.

19. Защита воды в бассейне от цветения

1 ч. ложка на 1 м³ — и вода остаётся прозрачной.

20. Мытьё посуды

Сода справится даже в холодной воде — без химии и лишнего полоскания.

21. Укусы насекомых

Кашица из соды и воды быстро снимет зуд и покраснение.

22. Отмыть руки после огорода

Сода + вода = чистые ладони и пятки, даже после самого трудного дня.

Советы по применению:

Используйте только свежий раствор, не старше 3 часов.

Не берите металлическую посуду.

Температура воды — до 55 °C.

Для лучшего прилипания к листве добавляйте немного жидкого мыла.

Уточнения