Ваш газон захвачен мхом? Узнайте, как вернуть его к жизни за пять минут

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Газон — это не просто часть ландшафта, а важный элемент, который создаёт атмосферу и служит фоном для других растений. Но что делать, если зелёный ковер всё больше покрывает мох? Не переживайте! Избавиться от этого непрошеного гостя можно без больших затрат и усилий.

Фото: commons.wikimedia.org by M.O. Stevens Газон

Почему мох — проблема для газона

Мох может казаться безобидным, но на самом деле он быстро разрастается и занимает всё больше пространства на участке. Особенно в тех местах, где много деревьев и кустарников, а почва влажная и затенённая. Хотя мох выглядит неприметно, он вытесняет траву, лишая её солнечного света и необходимых питательных веществ.

Если вовремя не начать борьбу, мох будет захватывать всё новые участки, создавая непривлекательную картину, а газон и другие растения начнут страдать.

Как победить мох без лишних усилий

Для начала стоит убедиться, что условия на участке не способствуют росту мха. Мох любит тень и влажность, поэтому первым шагом будет обеспечение достаточного освещения и контроль за поливом. Излишняя влага только способствует его росту.

Также стоит обратить внимание на регулярную обработку газона: вертикализация и проветривание почвы значительно улучшат её состояние и помогут траве расти лучше.

Простой и бюджетный способ: мел

Хотите решить проблему быстро и недорого? Обратите внимание на мел — обычный канцелярский товар, который может стать настоящим спасением для вашего газона. Мел понижает кислотность почвы, а мох обожает кислую среду. Просто растолките мел в порошок и посыпьте им проблемные участки. После полива кальций проникает в почву, создавая условия, неблагоприятные для мха.

Что делать дальше

После того как вы избавитесь от мха, важно продолжать ухаживать за газоном, чтобы он оставался зелёным и красивым. Своевременная обработка и поддержание нужных условий помогут вам сохранить его в идеальном состоянии.

Всё, что нужно, чтобы победить мох — это немного мелу и регулярный уход за газоном. Применяйте этот простой метод, и ваш сад будет радовать вас не только летом, но и круглый год!

Уточнения

Моховидные или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta), — отдел высших растений, насчитывающий около 13 тысяч видов, объединённых в более чем 900 родов и около 100 семейств (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов).

