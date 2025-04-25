Полив цветов луковой настойкой: эффект, который тебя поразит

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не хотите тратить деньги на дорогие удобрения для цветов? Есть решение, которое обогатит вашу землю и даст растениям второй шанс на жизнь. Этот рецепт удобрения поднимет ваши цветы на новый уровень! И все это — с помощью простых кухонных отходов.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitriy Konstantinov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Розы

Натуральное удобрение из луковой шелухи

Для создания этого чудо-средства вам понадобятся всего несколько доступных ингредиентов:

Луковая шелуха

Банка для компота

Кипяток

1 столовая ложка сухих дрожжей

1 чайная ложка кристаллического сахара

Шаги приготовления:

Наполните банку на 1/3 луковыми шелухами.

Залейте шелуху кипятком до верха банки.

Закройте крышкой и оставьте на 24 часа, чтобы раствор настоялся.

По прошествии суток процедите полученную смесь через сито.

В полученный раствор добавьте сухие дрожжи. Они содержат микроорганизмы, витамины и минералы, которые так необходимы вашим растениям.

Добавьте чайную ложку сахара, чтобы активировать дрожжи.

Оставьте смесь постоять на 2-3 часа.

Теперь ваш раствор готов к применению! Но не спешите сразу поливать им цветы.

Как правильно использовать:

Перед тем как полить цветы, увлажните почву, чтобы растение быстрее впитало полезные вещества. Затем растворите отвар в воде в пропорции 1:5. Поливайте растения этим натуральным удобрением, и они ответят вам обильным и ярким цветением.

Почему это работает

Луковая шелуха — кладезь минералов и питательных веществ, которые усиливают иммунитет растений, повышают их стрессоустойчивость и придают здоровый вид. Дрожжи помогают активировать процесс ферментации, что делает удобрение ещё более мощным.

Бонус: это удобрение почти ничего не стоит, ведь вы использовали остатки от лука, которые обычно выбрасываете! А за такой результат точно стоит поблагодарить природу.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

