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Полив цветов луковой настойкой: эффект, который тебя поразит

2:06
Садоводство

Не хотите тратить деньги на дорогие удобрения для цветов? Есть решение, которое обогатит вашу землю и даст растениям второй шанс на жизнь. Этот рецепт удобрения поднимет ваши цветы на новый уровень! И все это — с помощью простых кухонных отходов.

Розы
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitriy Konstantinov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Розы

Натуральное удобрение из луковой шелухи

Для создания этого чудо-средства вам понадобятся всего несколько доступных ингредиентов:

  • Луковая шелуха
  • Банка для компота
  • Кипяток
  • 1 столовая ложка сухих дрожжей
  • 1 чайная ложка кристаллического сахара

Шаги приготовления:

  • Наполните банку на 1/3 луковыми шелухами.
  • Залейте шелуху кипятком до верха банки.
  • Закройте крышкой и оставьте на 24 часа, чтобы раствор настоялся.
  • По прошествии суток процедите полученную смесь через сито.
  • В полученный раствор добавьте сухие дрожжи. Они содержат микроорганизмы, витамины и минералы, которые так необходимы вашим растениям.
  • Добавьте чайную ложку сахара, чтобы активировать дрожжи.
  • Оставьте смесь постоять на 2-3 часа.

Теперь ваш раствор готов к применению! Но не спешите сразу поливать им цветы.

Как правильно использовать:

  • Перед тем как полить цветы, увлажните почву, чтобы растение быстрее впитало полезные вещества. Затем растворите отвар в воде в пропорции 1:5. Поливайте растения этим натуральным удобрением, и они ответят вам обильным и ярким цветением.

Почему это работает

Луковая шелуха — кладезь минералов и питательных веществ, которые усиливают иммунитет растений, повышают их стрессоустойчивость и придают здоровый вид. Дрожжи помогают активировать процесс ферментации, что делает удобрение ещё более мощным.

Бонус: это удобрение почти ничего не стоит, ведь вы использовали остатки от лука, которые обычно выбрасываете! А за такой результат точно стоит поблагодарить природу.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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