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Пищевое, строительное, банное: зачем дачнику пять ведер

2:36
Садоводство

Кажется, обычное ведро — что в нём может быть особенного? Но стоит выехать на дачу, и внезапно одного ведра катастрофически не хватает. Нужно другое — под ягоды, третье — под воду, четвёртое — для удобрений… А ведь ещё бывают пластиковые, жестяные, деревянные и даже "пищевые" ведра.

Женщина с ведром звонит сантехнику
Фото: freepik.com by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с ведром звонит сантехнику

Разбираемся, какие виды ведер стоит завести каждому дачнику и зачем вообще их столько.

Почему на даче одного ведра мало

На даче ведро — это не просто тара:

  • для воды из колодца;

  • для удобрений и растворов;

  • для сбора урожая;

  • для хранения или засолки овощей;

  • как емкость под мусор, щебень, опилки и т. д.

Каждому виду работ — своё ведро. Особенно важно, из чего оно сделано.

Пластиковое ведро: универсал на все случаи

Плюсы:

  • дешёвое, лёгкое, удобное;

  • не впитывает запахи;

  • легко моется.

Минусы:

  • боится мороза и жары;

  • может треснуть при сильном ударе.

Подходит для всего, если у вас есть несколько штук: отдельно для пищевых целей (ищите маркировку hdpe, pp или значок вилки и бокала), отдельно — для хозяйственных (pvc). Даже треснутое можно попытаться починить — немного нагреть и соединить края.

Металлические ведра: вечная классика

Жестяные - крепкие и дешевые, подходят для сбора, мытья, садовых работ. Сегодня есть даже расписные — не только надёжные, но и красивые.

Эмалированные - отличны для пищевых продуктов, но капризны: боятся сколов и требуют бережного ухода. Если эмаль повреждена — использовать нельзя!

Оцинкованные - не ржавеют и прочны, но для хранения продуктов годятся только на сутки, и ни в коем случае не квасите в них овощи.

Нержавейка - самая долговечная. Литая, без швов, универсальная. Но и стоит дороже остальных.

А что насчёт дерева

Деревянные ведра - возвращаются в моду. Идеальны для солений, квашений и банных процедур. Аромат, внешний вид и экологичность делают их особенными. Но хранить их нужно правильно — в прохладе и влажности, иначе пересохнут.

Какие ведра иметь под рукой

Минимум:

  • Пищевое пластиковое — под ягоды и овощи;

  • Жестяное или оцинкованное — под мусор и стройматериалы;

  • Большое пластиковое — под воду и удобрения;

  • Эмалированное — для кухни;

  • Деревянное — для солений и бани (по желанию).

Уточнения

Ведро́ — сосуд для хранения жидких и сыпучих материалов и транспортировки их на небольшие расстояния.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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Пищевое, строительное, банное: зачем дачнику пять ведер
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