Пищевое, строительное, банное: зачем дачнику пять ведер

Кажется, обычное ведро — что в нём может быть особенного? Но стоит выехать на дачу, и внезапно одного ведра катастрофически не хватает. Нужно другое — под ягоды, третье — под воду, четвёртое — для удобрений… А ведь ещё бывают пластиковые, жестяные, деревянные и даже "пищевые" ведра.
Разбираемся, какие виды ведер стоит завести каждому дачнику и зачем вообще их столько.
На даче ведро — это не просто тара:
для воды из колодца;
для удобрений и растворов;
для сбора урожая;
для хранения или засолки овощей;
как емкость под мусор, щебень, опилки и т. д.
Каждому виду работ — своё ведро. Особенно важно, из чего оно сделано.
Плюсы:
дешёвое, лёгкое, удобное;
не впитывает запахи;
легко моется.
Минусы:
боится мороза и жары;
может треснуть при сильном ударе.
Подходит для всего, если у вас есть несколько штук: отдельно для пищевых целей (ищите маркировку hdpe, pp или значок вилки и бокала), отдельно — для хозяйственных (pvc). Даже треснутое можно попытаться починить — немного нагреть и соединить края.
Жестяные - крепкие и дешевые, подходят для сбора, мытья, садовых работ. Сегодня есть даже расписные — не только надёжные, но и красивые.
Эмалированные - отличны для пищевых продуктов, но капризны: боятся сколов и требуют бережного ухода. Если эмаль повреждена — использовать нельзя!
Оцинкованные - не ржавеют и прочны, но для хранения продуктов годятся только на сутки, и ни в коем случае не квасите в них овощи.
Нержавейка - самая долговечная. Литая, без швов, универсальная. Но и стоит дороже остальных.
Деревянные ведра - возвращаются в моду. Идеальны для солений, квашений и банных процедур. Аромат, внешний вид и экологичность делают их особенными. Но хранить их нужно правильно — в прохладе и влажности, иначе пересохнут.
Минимум:
Пищевое пластиковое — под ягоды и овощи;
Жестяное или оцинкованное — под мусор и стройматериалы;
Большое пластиковое — под воду и удобрения;
Эмалированное — для кухни;
Деревянное — для солений и бани (по желанию).
Ведро́ — сосуд для хранения жидких и сыпучих материалов и транспортировки их на небольшие расстояния.
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