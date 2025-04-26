Опрыскал один раз — спас всю посадку: как бороться с вредителями хвои

Пышные туи, декоративные можжевельники, гордые ели… Хвойный сад выглядит роскошно, пока однажды не появляется ржавчина, неведомый грибок или хитрый вредитель в виде невидимого червеца. А дальше — буреющая хвоя, голые ветки и печальный вопрос: что я сделал не так?
Рассказываем, кто атакует вечнозелёных и как спасти деревья до того, как станет поздно.
1. Фузариоз
Сначала страдают корни. Потом мицелий забивает сосуды, и хвоя начинает увядать с макушки. Особенно уязвимы сеянцы и молодые деревья.
Что делать:
Сажать на светлых участках без застоя воды
Использовать только здоровый посадочный материал
Применять регуляторы роста (например, "Фитозонт Хвойный")
При первых признаках — вносить микробиологические препараты под растение и убирать погибшие остатки
2. Шютте
Один из самых коварных грибков. Начинается с покраснения хвои на концах, но она долго не опадает — инфекция тихо распространяется дальше.
Что помогает:
Прореживать посадки, избегать затенения
Выбирать здоровые саженцы
Обрабатывать "Ракурсом" — до 4 раз за сезон
3. Ржавчина
Жёлто-оранжевые пятна на хвое — тревожный звоночек. Грибки кочуют между хвойными и плодовыми, заражая их по цепочке.
Как защититься:
Разносить хвойные и плодовые по участку
Проводить профилактику "Ракурсом"
Удалять заражённые ветви
Хермесы
Невидимы, но результат их работы — уродливые галлы на ветках. Побеги засыхают, хвоя бледнеет.
Профилактика: опрыскивание "Пиноцидом" весной и летом.
Пилильщики
Их ложногусеницы съедают молодую хвою. При сильном нашествии — дерево погибает.
Спасение: "Пиноцид", + повторные обработки по мере отрастания побегов.
Щитовки и червецы
Питаются соками деревьев, прячутся под панцирем. Выявить трудно, уничтожить — ещё сложнее.
Работает: опрыскивание "Пиноцидом" в мае и августе, когда личинки уязвимы.
Листовёртки и тля
Гусеницы скручивают хвою в гнёзда, а тля ослабляет дерево и открывает путь другим вредителям.
Совет: совмещайте обработки — можно одним составом избавиться сразу от нескольких вредителей.
Смешайте препараты "Ракурс" и "Пиноцид" в баковой смеси — это даст двойной эффект: защита от болезней и вредителей. Главное — соблюдать дозировку и сроки.
Хво́я — листоподобные органы многих голосеменных (хвойных) растений — сосны, ели, туи и другие. Молодая хвоя чаще всего бывает игловидной, заостренной, иногда серповидно изогнутой. Зрелая хвоя многих растений становится чешуевидной, укороченной.
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