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Опрыскал один раз — спас всю посадку: как бороться с вредителями хвои

2:47
Садоводство

Пышные туи, декоративные можжевельники, гордые ели… Хвойный сад выглядит роскошно, пока однажды не появляется ржавчина, неведомый грибок или хитрый вредитель в виде невидимого червеца. А дальше — буреющая хвоя, голые ветки и печальный вопрос: что я сделал не так?

Хвойное растение
Фото: flickr.com by Joshua Mayer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Хвойное растение

Рассказываем, кто атакует вечнозелёных и как спасти деревья до того, как станет поздно.

Три главных болезни хвойных

1. Фузариоз
Сначала страдают корни. Потом мицелий забивает сосуды, и хвоя начинает увядать с макушки. Особенно уязвимы сеянцы и молодые деревья.

Что делать:

  • Сажать на светлых участках без застоя воды

  • Использовать только здоровый посадочный материал

  • Применять регуляторы роста (например, "Фитозонт Хвойный")

  • При первых признаках — вносить микробиологические препараты под растение и убирать погибшие остатки

2. Шютте
Один из самых коварных грибков. Начинается с покраснения хвои на концах, но она долго не опадает — инфекция тихо распространяется дальше.
Что помогает:

  • Прореживать посадки, избегать затенения

  • Выбирать здоровые саженцы

  • Обрабатывать "Ракурсом" — до 4 раз за сезон

3. Ржавчина
Жёлто-оранжевые пятна на хвое — тревожный звоночек. Грибки кочуют между хвойными и плодовыми, заражая их по цепочке.

Как защититься:

  • Разносить хвойные и плодовые по участку

  • Проводить профилактику "Ракурсом"

  • Удалять заражённые ветви

Враги с лапками и щитками: главные вредители хвои

Хермесы
Невидимы, но результат их работы — уродливые галлы на ветках. Побеги засыхают, хвоя бледнеет.
Профилактика: опрыскивание "Пиноцидом" весной и летом.

Пилильщики
Их ложногусеницы съедают молодую хвою. При сильном нашествии — дерево погибает.
Спасение: "Пиноцид", + повторные обработки по мере отрастания побегов.

Щитовки и червецы
Питаются соками деревьев, прячутся под панцирем. Выявить трудно, уничтожить — ещё сложнее.
Работает: опрыскивание "Пиноцидом" в мае и августе, когда личинки уязвимы.

Листовёртки и тля
Гусеницы скручивают хвою в гнёзда, а тля ослабляет дерево и открывает путь другим вредителям.
Совет: совмещайте обработки — можно одним составом избавиться сразу от нескольких вредителей.

Универсальное решение

Смешайте препараты "Ракурс" и "Пиноцид" в баковой смеси — это даст двойной эффект: защита от болезней и вредителей. Главное — соблюдать дозировку и сроки.

Уточнения

Хво́я — листоподобные органы многих голосеменных (хвойных) растений — сосны, ели, туи и другие. Молодая хвоя чаще всего бывает игловидной, заостренной, иногда серповидно изогнутой. Зрелая хвоя многих растений становится чешуевидной, укороченной. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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