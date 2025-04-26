Опрыскал один раз — спас всю посадку: как бороться с вредителями хвои

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пышные туи, декоративные можжевельники, гордые ели… Хвойный сад выглядит роскошно, пока однажды не появляется ржавчина, неведомый грибок или хитрый вредитель в виде невидимого червеца. А дальше — буреющая хвоя, голые ветки и печальный вопрос: что я сделал не так?

Фото: flickr.com by Joshua Mayer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Хвойное растение

Рассказываем, кто атакует вечнозелёных и как спасти деревья до того, как станет поздно.

Три главных болезни хвойных

1. Фузариоз

Сначала страдают корни. Потом мицелий забивает сосуды, и хвоя начинает увядать с макушки. Особенно уязвимы сеянцы и молодые деревья.

Что делать:

Сажать на светлых участках без застоя воды

Использовать только здоровый посадочный материал

Применять регуляторы роста (например, "Фитозонт Хвойный")

При первых признаках — вносить микробиологические препараты под растение и убирать погибшие остатки

2. Шютте

Один из самых коварных грибков. Начинается с покраснения хвои на концах, но она долго не опадает — инфекция тихо распространяется дальше.

Что помогает:

Прореживать посадки, избегать затенения

Выбирать здоровые саженцы

Обрабатывать "Ракурсом" — до 4 раз за сезон

3. Ржавчина

Жёлто-оранжевые пятна на хвое — тревожный звоночек. Грибки кочуют между хвойными и плодовыми, заражая их по цепочке.

Как защититься:

Разносить хвойные и плодовые по участку

Проводить профилактику "Ракурсом"

Удалять заражённые ветви

Враги с лапками и щитками: главные вредители хвои

Хермесы

Невидимы, но результат их работы — уродливые галлы на ветках. Побеги засыхают, хвоя бледнеет.

Профилактика: опрыскивание "Пиноцидом" весной и летом.

Пилильщики

Их ложногусеницы съедают молодую хвою. При сильном нашествии — дерево погибает.

Спасение: "Пиноцид", + повторные обработки по мере отрастания побегов.

Щитовки и червецы

Питаются соками деревьев, прячутся под панцирем. Выявить трудно, уничтожить — ещё сложнее.

Работает: опрыскивание "Пиноцидом" в мае и августе, когда личинки уязвимы.

Листовёртки и тля

Гусеницы скручивают хвою в гнёзда, а тля ослабляет дерево и открывает путь другим вредителям.

Совет: совмещайте обработки — можно одним составом избавиться сразу от нескольких вредителей.

Универсальное решение

Смешайте препараты "Ракурс" и "Пиноцид" в баковой смеси — это даст двойной эффект: защита от болезней и вредителей. Главное — соблюдать дозировку и сроки.

Уточнения

Хво́я — листоподобные органы многих голосеменных (хвойных) растений — сосны, ели, туи и другие. Молодая хвоя чаще всего бывает игловидной, заостренной, иногда серповидно изогнутой. Зрелая хвоя многих растений становится чешуевидной, укороченной.



