Пустые клубни и дырки внутри — сигнал бедствия с грядки

2:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С виду — обычный червячок. Но стоит ему появиться на грядке — и про нежную молодую картошку можно забыть. Проволочник безжалостно прогрызает клубни изнутри, оставляя дырявый, гнилой "урожай". Как же от него избавиться?

Фото: commons.wikimedia.org by Danny Steaven, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Проволочник

Разбираемся, что за вредитель поселился в вашей почве, почему так трудно с ним справиться — и что действительно работает, а что только кажется решением.

Кто такой проволочник

Это не самостоятельный вид, а личинка жука-щелкуна. Живёт в земле до 5 лет, зимует на глубине, легко переживает засуху, просто зарывшись глубже. Любит кислую, влажную почву и соседство с сорняками вроде пырея. Пока взрослый жук питается цветочной пыльцой, личинки уничтожают корни, морковь, луковицы и особенно картофель.

Самое страшное — старшие личинки до 3 см, жесткие, как проволока, прогрызают клубни насквозь. Урожай становится непригодным к хранению и еде.

Что сработает — а что нет

Слабые методы:

Горчица, луковая шелуха — эффект непостоянный.

Ловушки с вареньем — заманчиво, но малорезультативно.

Настои трав (например, чистотела) — много хлопот, мало пользы.

Что работает лучше:

Сидераты - горчица, фацелия, горох. Снижают вредителей и оздоравливают почву.

Бархатцы и календула по краям грядок — натуральный отпугиватель.

Перекопка осенью и рыхление весной - уничтожает зимующих личинок.

Удаление сорняков - особенно пырея, в корнях которого личинки питаются.

Химия против проволочника

Если участок заражён сильно, без препаратов не обойтись. Хорошо работают средства вроде "Клубнещита": перед посадкой клубни опрыскивают раствором и сразу высаживают. Обработку нужно повторять ежегодно — жук продолжает откладывать яйца каждый сезон.

Плюс: средство не попадает на другие культуры, безопасно при правильном применении, экономично (25 мл на 25 кг картофеля).

Долгосрочная стратегия

Если вы сажаете картошку на одном месте каждый год, вредителя становится всё больше.

Поэтому:

Соблюдайте севооборот.

Раз в 3-4 года вносите известь, золу или доломитовую муку — уменьшайте кислотность.

Используйте агротехнические методы и препараты в комплексе - только так можно победить проволочника.

Уточнения

Про́волочники — личинки всех жуков-щелкунов (Elateridae). Их можно легко отличить от личинок других видов насекомых по их жёсткому телу. Обычно достигают 10—45 мм в длину.

