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Грядка-провал: как спасти свеклу, если всё пошло не так

2:36
Садоводство

Огородники в растерянности: свёкла, которая годами радовала урожаем, вдруг начала подводить. Семена не всходят, листья краснеют, а корнеплоды остаются мелкими. В чём дело? Всё ли вы учли, когда высаживали эту капризную культуру?

Ростки свеклы
Фото: commons.wikimedia.org by edibleoffice, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ростки свеклы

Разберёмся, что может пойти не так — даже если кажется, что делаете всё по правилам.

Свекла "не просыпается"

Семена свёклы прорастают долго, особенно в холодной почве. При +5°C всходы появятся только через 20-25 дней. При +18°C — уже через неделю. Ранний посев — не гарантия быстрого результата. А если земля сухая, всходов и вовсе может не быть. Особенно опасно это для предварительно замоченных семян: без влаги они погибнут.

Не забывайте и о качестве: плохие семена — плохой урожай. Лучше потратить пару минут на выбор хорошего сорта, чем весь сезон — на разочарование.

Вроде взошла, но дальше не растёт

Рост остановился? Виновников может быть несколько:

  • тяжёлая или кислая почва;

  • нехватка влаги или её избыток;

  • тень — свекла светолюбива.

Выбирайте солнечное место, рыхлите почву и не забывайте про севооборот. Идеальные предшественники — томаты, бобовые и лук.

Прореживание — обязательное условие: в загущённых посадках свёкла чахнет.

Листья краснеют — бьёт тревога

Это не "осенняя палитра", а сигнал бедствия. Часто причиной становится кислотность почвы. Добавьте золу — сухую или в настое.

А ещё возможен дефицит:

  • калия (листья становятся тёмно-красными);

  • натрия (спасёт солевой раствор);

  • фосфора (перед покраснением лист темнеет);

  • марганца (поможет внекорневая подкормка).

Свекла пошла в стрелку

Появились цветоносы? Свекла больше не пригодна к еде — только в компост. Причина — холод: ранние посевы или возвратные заморозки. Выбирайте устойчивые к стрелкованию сорта и соблюдайте сроки посева.

Корнеплод остался "карликом"

Росла хорошо, ботва мощная, а на деле — пусто?

Причины просты:

  • не проредили;

  • не рыхлили почву;

  • посадили в тень;

  • забыли про полив;

  • не кормили.

Даже на одной грядке разница может быть колоссальной — сильные растения забирают всё, слабые остаются ни с чем. А если лето выдалось сырым и холодным, никакая агротехника не спасёт.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae. Важное сельскохозяйственное растение, ради корнеплодов культивируют повсеместно на больших площадях как овощную культуру.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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