Грядка-провал: как спасти свеклу, если всё пошло не так

Огородники в растерянности: свёкла, которая годами радовала урожаем, вдруг начала подводить. Семена не всходят, листья краснеют, а корнеплоды остаются мелкими. В чём дело? Всё ли вы учли, когда высаживали эту капризную культуру?
Разберёмся, что может пойти не так — даже если кажется, что делаете всё по правилам.
Семена свёклы прорастают долго, особенно в холодной почве. При +5°C всходы появятся только через 20-25 дней. При +18°C — уже через неделю. Ранний посев — не гарантия быстрого результата. А если земля сухая, всходов и вовсе может не быть. Особенно опасно это для предварительно замоченных семян: без влаги они погибнут.
Не забывайте и о качестве: плохие семена — плохой урожай. Лучше потратить пару минут на выбор хорошего сорта, чем весь сезон — на разочарование.
Рост остановился? Виновников может быть несколько:
тяжёлая или кислая почва;
нехватка влаги или её избыток;
тень — свекла светолюбива.
Выбирайте солнечное место, рыхлите почву и не забывайте про севооборот. Идеальные предшественники — томаты, бобовые и лук.
Прореживание — обязательное условие: в загущённых посадках свёкла чахнет.
Это не "осенняя палитра", а сигнал бедствия. Часто причиной становится кислотность почвы. Добавьте золу — сухую или в настое.
А ещё возможен дефицит:
калия (листья становятся тёмно-красными);
натрия (спасёт солевой раствор);
фосфора (перед покраснением лист темнеет);
марганца (поможет внекорневая подкормка).
Появились цветоносы? Свекла больше не пригодна к еде — только в компост. Причина — холод: ранние посевы или возвратные заморозки. Выбирайте устойчивые к стрелкованию сорта и соблюдайте сроки посева.
Росла хорошо, ботва мощная, а на деле — пусто?
Причины просты:
не проредили;
не рыхлили почву;
посадили в тень;
забыли про полив;
не кормили.
Даже на одной грядке разница может быть колоссальной — сильные растения забирают всё, слабые остаются ни с чем. А если лето выдалось сырым и холодным, никакая агротехника не спасёт.
Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae. Важное сельскохозяйственное растение, ради корнеплодов культивируют повсеместно на больших площадях как овощную культуру.
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