Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Древний монстр всплыл на поверхность: находка позвонка мозазавра поразила учёных
Конец играм с огнём: стали известны подробности о состоянии Филиппа Киркорова после ожога на сцене
Скрытая жемчужина Окситании: город, который поразил ЮНЕСКО и влюбил в себя мир
В Москве прогремела премьера фильма Кеосаяна: звёзды не скрывают своих эмоций
Неожиданный выбор: кого мы любим больше — собаку или родного человека
Как выбрать идеальную куриную грудку: ошибки, которые допускают даже опытные хозяйки
Мочевина на грядках: когда она превращается в угрозу
Секретный функционал: как использовать дверной крючок автомобиля на все 100%
Сигналы на коже, которые расскажут, заболеете ли вы диабетом

Очистка воздуха и увлажнение: преимущества душа для растений

2:59
Садоводство » Комнатные цветы

Комнатные растения требуют особого ухода, и одним из ключевых аспектов поддержания их здоровья является регулярная гигиена. Одним из эффективных способов такой гигиены является душ для растений. 

Полив комнатных цветов
Фото: commons.wikimedia.org by Galilea, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Полив комнатных цветов

Польза душа для комнатных растений

  1. Очистка листьев от пыли и грязи: пыль и грязь, которые скапливаются на листьях, могут затруднить фотосинтез. Регулярный душ помогает удалить налет, обеспечивая лучшую оксигенацию и усвоение света.
  2. Уничтожение вредителей: душ поможет избавиться от мелких вредителей, таких как паутинные клещи или тля. Поток воды смывает насекомых, что снижает риск их распространения.
  3. Увлажнение воздуха: при поливе растения могут испарять влагу, что способствует повышению влажности в воздухе. Это особенно полезно для тропических растений, которые привыкли к влажной среде.
  4. Профилактика болезней: регулярный душ может помочь в профилактике грибковых заболеваний, так как влажные и грязные листья лучше всего подходят для их размножения.
  5. Обогащение питания: если использовать дождевую воду или подкисленную воду, то душ может обеспечить растений дополнительными микроэлементами и питательными веществами.

Кому рекомендован душ для растений

  • Тропическим и субтропическим растениям: такие растения, какуанди, фикусы, монстеры, особенно выигрывают от душа, так как они привыкли к влажной среде и нуждаются в регулярной поддержке окружающей среды.\
  • Растениям, подверженным заболеваниям и вредителям: если ваши растения страдают от вредителей или грибковых инфекций, душ поможет эффективно справиться с проблемой.
  • Пыльным помещениям: в домах или офисах с высокой пылью душ поможет поддержать здоровье растений, удаляя накопившуюся грязь.

Кому душ противопоказан

  • Растениям, предпочитающим сухую среду: некоторые кактусы и суккуленты не требуют частого увлажнения, и душ может им навредить, способствуя гнили корней.
  • Растениям с нежными листьями: некоторые виды с нежными или ворсистыми листьями (например, фиалки) могут повредиться от сильного потока воды, что может привести к их увяданию.
  • Зимний период: в зимнее время лучше избегать душа для растений, так как холодная вода может вызвать стресс у растений. В это время предпочтителен регулярный, но осторожный полив.

Душ для комнатных растений может стать важным элементом их ухода, способствуя их здоровью и росту. Однако прежде чем применять душ, важно учитывать особенности каждого вида растений и их индивидуальные потребности. Регулярная гигиена листьев, а также правильное обращение с растениями помогут сохранить их красоту и здоровье на долгие годы.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Экономика и бизнес
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты Аудио 
Никаких удобрений: что действительно любит лук
Садоводство, цветоводство
Никаких удобрений: что действительно любит лук Аудио 
Больше никаких зарослей: проверенные методы борьбы с пыреем
Садоводство, цветоводство
Больше никаких зарослей: проверенные методы борьбы с пыреем Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Никаких удобрений: что действительно любит лук
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов
Почему ВАЗ-2108 стал символом свободы: 5 фактов, о которых молчал автопром СССР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Последние материалы
Древний монстр всплыл на поверхность: находка позвонка мозазавра поразила учёных
Конец играм с огнём: стали известны подробности о состоянии Филиппа Киркорова после ожога на сцене
Очистка воздуха и увлажнение: преимущества душа для растений
Скрытая жемчужина Окситании: город, который поразил ЮНЕСКО и влюбил в себя мир
В Москве прогремела премьера фильма Кеосаяна: звёзды не скрывают своих эмоций
Неожиданный выбор: кого мы любим больше — собаку или родного человека
Как выбрать идеальную куриную грудку: ошибки, которые допускают даже опытные хозяйки
Мочевина на грядках: когда она превращается в угрозу
Секретный функционал: как использовать дверной крючок автомобиля на все 100%
Сигналы на коже, которые расскажут, заболеете ли вы диабетом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.