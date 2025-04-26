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Всё о весенней подкормке туи: удобрения для яркого зелёного наряда

3:33
Садоводство » Деревья и кустарники

Туя — популярное хвойное растение, которое можно встретить в садах и парках. Она славится своей стойкостью, простотой в уходе и прекрасными декоративными качествами. Однако, чтобы туя радовала вас здоровьем и красотой, необходимо правильно подкармливать её весной. 

Туя
Фото: Own work by Salicyna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Туя

Зачем подкармливать тую весной?

Подкормка туи весной важна по нескольким причинам:

  1. Возобновление роста: с наступлением весны туя начинает активно расти. Правильная подкормка обеспечивает растение всеми необходимыми питательными веществами для здорового роста.
  2. Улучшение цветовой насыщенности: весной тую нужно подкармливать, чтобы обеспечить красивый цвет и яркую листву.
  3. Устойчивость к болезням и вредителям: сильные и здоровые растения менее подвержены различным заболеваниям и нападениям вредителей.
  4. Подготовка к жаркому лету: питательные вещества, полученные весной, помогут туе легче перенести жару и засуху в летний период.

Как и чем подкармливать тую весной?

Существует несколько различных видов удобрений, которые можно использовать для подкормки туи весной:

1. Минеральные удобрения:

  • Азотные удобрения (например, аммиачная селитра или мочевина): помогают стимулировать рост и общее развитие туи. Их рекомендуется вносить в начале весны, когда растение начинает активно расти.
  • Фосфорные удобрения (как суперфосфат): способствуют укреплению корней и улучшению цветения. Их лучше добавить во второй половине весны.
  • Калийные удобрения (например, калийная селитра): повышают устойчивость растения к негативным внешним факторам. Вносятся в период активного роста.

2. Органические удобрения:

  • Компост или перепревший навоз: являются отличным источником питательных веществ. Их можно вносить в почву вокруг туи, обеспечивая медленное и равномерное питание.
  • Зелёное удобрение: весной можно использовать настой трав (например, настой крапивы) для подкормки, который содержит множество микроэлементов.

3. Специальные удобрения для хвойных растений:

  • Применение специального удобрения для хвойных растений (сбалансированное по содержанию макро- и микроэлементов) позволяет обеспечить туе все необходимые вещества. Обычно такие удобрения содержат все необходимые элементы в нужных пропорциях.

Как вносить удобрения?

  • Время: подкормку туи лучше всего проводить в конце марта — начале апреля, когда почва начинает прогреваться, а само растение пробуждается от зимнего сна.
  • Метод: удобренный состав обычно вносится в почву вокруг основания растения. Лучше всего делать это после дождя или увлажнения почвы, чтобы избежать ожогов корней.
  • Расход: обратите внимание на указания на упаковке удобрения касательно дозировок и частоты применения.

Чтобы туя радовала вас своим здоровьем и красивым внешним видом, важно правильно и своевременно проводить её весеннюю подкормку. Используйте минеральные, органические удобрения или специальные средства для хвойных растений, соблюдая рекомендации по внесению. Заботьтесь о своих растениях, и они ответят вам яркими цветами и зеленым нарядом на протяжении всего сезона!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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