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Успех в саду: весенние процедуры для здоровых абрикосов

3:35
Садоводство » Деревья и кустарники

Весна — это время активного роста деревьев и кустарников, и абрикос не является исключением. Правильная обработка абрикосов в этот период критически важна для их здоровья и будущего урожая. 

Абрикос
Фото: Own work by Lazaregagnidze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Абрикос

Зачем обрабатывать абрикосы весной?

Весной абрикосы начинают активно развиваться после зимней спячки, и этот период является идеальным для проведения профилактических и защитных мер. Весенние обработки помогают:

  1. Предотвратить заболевания: абрикосы подвержены различным заболеваниям, таким как мучнистая роса и другие грибковые инфекции. Своевременная обработка поможет защитить деревья.
  2. Отпугнуть вредителей: многие насекомые начинают активизироваться весной. Обработка защищает деревья от нашествия вредителей, таких как тля, плодожорка и другие.
  3. Стимулировать рост: подкормки и удобрения весной обеспечивают деревья необходимыми питательными веществами для активного роста.

Когда проводить весеннюю обработку абрикосов

Весной обработки абрикосов проводятся в несколько этапов:

  1. Ранняя весна (фаза распускания почек): обработку лучше начинать, когда температура воздуха стабильно достигает 5-10 градусов Цельсия, а почки начинают немного распускаться. Это оптимальное время для предотвращения грибковых заболеваний.
  2. Перед цветением (конец марта - начало апреля): в это время следует провести первую обработку против вредителей и заболеваний. Если весна холодная, не спешите обрабатывать растения — дождитесь более теплых дней.
  3. После цветения (вторая половина апреля): после окончательного цветения произведение обработки против вредителей и подкормки с использованием удобрений для стимуляции роста.

Как обрабатывать абрикосы весной

  1. Профилактическое опрыскивание: используйте фунгициды и инсектициды, чтобы защитить деревья от грибковых инфекций и насекомых. Подходящие препараты могут включать суспензии на основе медного купороса.
  2. Обработка почвы: разрыхлите почву вокруг дерева; это улучшает воздухообмен и позволяет корням лучше усваивать воду и питательные вещества. добавьте компост или органические удобрения для улучшения плодородия.
  3. Санитарная обрезка: удалите все сухие, поврежденные и больные ветви; это улучшает циркуляцию воздуха и позволяет дереву сосредоточиться на здоровом росте.
  4. Подкормка: после цветения вносите удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Это поможет деревьям восстановить силы после цветения и подготовиться к формированию плодов.
  5. Регулярный осмотр: следите за состоянием деревьев, проверяйте на наличие вредителей и признаков заболеваний. Если необходимо, проводите дополнительные обработки.

Весенние обработки абрикосов — это важный этап в уходе за деревьями, который не следует пропускать. Они обеспечивают защиту от заболеваний и вредителей, способствуют здоровому росту и увеличивают вероятность получения обильного урожая. Следуя вышеуказанным рекомендациям, вы сможете создать оптимальные условия для ваших абрикосов и наслаждаться их плодами в будущем. Не забывайте о важности весенних работ — от этого зависит не только здоровье деревьев, но и ваш урожай!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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