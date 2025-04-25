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Горох на вашем участке: какие сорта позволят собирать урожай в рекордные сроки

3:38
Садоводство » Советы

Горох — это один из самых популярных и легко выращиваемых овощей, который не только вкусный, но и полезный. Он прекрасно дополняет разнообразные блюда и является отличным источником белка и витаминов. Если вы хотите наслаждаться свежим горохом еще до того, как зацветут ваши томаты, важно выбрать правильные сорта.

Лист гороха
Фото: commons.wikimedia.org by Chmee2, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Лист гороха

Сахарный горох

Сахарный горох — это один из самых популярных сортов, который характерен сладким вкусом и хрустящей текстурой. Обычно его собирают в фазе молочной зрелости, когда стручки еще нежные и сладкие. Сорта, такие как "Сладкие каникулы" или "Засолочный 64", созревают всего за 60-70 дней, что позволяет вам наслаждаться урожаем задолго до цветения томатов.

Горох гладкостручковый

Гладкостручковые сорта, такие как "Альфа" и "Китайский сахарный горох", также отлично подходят для ранней посадки. Эти сорта вырастают обычно за 60-75 дней и не требуют сложных условий для роста. Они быстро растут и дают обильный урожай, который идеально подходит для использования в свежем виде или для заморозки.

Горох мясистостручковый

Мясистостручковый горох, например, "Мясистый 38", отличается крупными и сочными стручками. Он созревает примерно за 70-80 дней, что позволяет собирать урожай до цветения томатов. Эти сорта отлично подходят для тех, кто ценит вкус и питательную ценность, так как они содержат много белка и витаминов.

Ранние сорта гороха "Копенгаген" и "Астра"

Сорта "Копенгаген" и "Астра" отлично подходят для того, чтобы получить ранний урожай. Они созревают за 55-65 дней и идеально подходят для климатических условий большинства регионов. Эти сорта декоративны и плоды имеют отличный вкус, что делает их прекрасным дополнением к вашему обеду.

Сорт "Снежный"

Сорт "Снежный" известен своим высокой устойчивостью к холодам и может быть посажен даже в ранние весенние месяцы. Этот горох формирует обильное количество стручков, которые можно начинать собирать через 60-70 дней после посадки. "Снежный" дает вкусный и нежный горох, который приятно есть свежим или варить.

Как правильно посадить горох

  1. Выбор места: горох предпочитает солнечные участки с хорошо дренированной почвой. Избегайте низин, где может скапливаться вода.
  2. Подготовка почвы: перед посадкой рыхлите почву и добавьте компост или перегной для улучшения ее структуры и питания.
  3. Посев семян: оптимальное время для посева — ранняя весна, когда почва прогреется до 5-10 градусов Цельсия. Убедитесь, что семена находятся на глубине около 2-3 см.
  4. Уход за растениями: регулярно поливайте, пропалывайте и следите за захоронением сорняков. Поддерживайте необходимую влажность, особенно в период цветения.

Выбор правильных сортов гороха и их своевременная посадка позволит вам наслаждаться вегетационным периодом и свежими овощами до цветения томатов. Используйте вышеуказанные сорта и советы по посадке, чтобы получить богатый и вкусный урожай на вашем участке. Горох не только украсит ваш стол, но и станет отличным дополнением к вашему огороду!

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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