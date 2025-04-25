Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Терпение лопнуло: Бьянка Цензори ставит Канье Уэсту условие
Лучшие соседи капусты: эти растения сделают урожай в 2 раза больше
Скандал в шоу-бизнесе: за что Газманов разнёс Урганта после его выступления в Израиле?
Киркоров посвятил концерт в Петербурге памяти отца: папа бы отругал за отмену выступлений
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов
Остров на вкус: еда, в которую влюбляются с первого укуса
Воскрешение из мёртвых: раскрыта правда о клонировании животных
Золотая лихорадка Чаплина: столетний шедевр покажут на Каннском кинофестивале
Секрет, который скрывали: почему женщины теряют волосы после приёма Оземпика

Защита кабачков от слизней: лучшие комбинированные посадки

3:07
Садоводство » Советы

Кабачки — это одно из самых популярных овощей в дачном хозяйстве, но их нежные плоды и листья часто становятся лакомством для слизней. Эти осторожные вредители могут быстро уничтожить вашу урожайность, если не предпринять меры. Однако существуют хитрости, которые помогут защитить кабачки от нежелательных гостей. Одним из таких способов является правильный выбор соседей в посадке.

Кабачок
Фото: Own work by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кабачок

Чеснок

Чеснок — один из лучших союзников в борьбе со слизнями. Его запах не переносится многие насекомыми, в том числе и слизнями. Посеяв чеснок по периметру грядки с кабачками, вы не только создадите естественный барьер для вредителей, но и получите вкусный и полезный урожай.

Лук

Лук, как и чеснок, обладает резким запахом, который отпугивает слизней. Его можно высадить рядом с кабачками, а также использовать в дальнейшем для приготовления блюд. Луковая ботва создает дополнительный слой защиты для ваших кабачков.

Настурция

Настурция — это яркое цветущее растение, которое не только украсит ваш сад, но и эффективно отпугнет слизней. Слизни предпочитают молодые листву и цветы настурции, что может отвлечь их внимание от кабачков. Кроме того, настурция является съедобным растением и добавит ярких красок в ваши блюда.

Мелисса и мята

Мелисса и мята имеют насыщенный аромат, который может отпугнуть слизней. Эти травы легко вырастить, и они отлично подойдут для приправ и чая. Рядом с кабачками их можно высаживать как в виде небольших кустиков, так и в контейнерах.

Агератум

Агератум — это декоративное растение с красивыми цветами, которое также имеет свои преимущества в борьбе с слизнями. Его запах не переносится многими вредителями, включая слизней. Посаженные рядом с кабачками, эти цветы создадут красивое сочетание и снизят риск повреждений от слизней.

Бархатцы

Бархатцы — это ещё одно цветущее растение, обладающее свойствами отпугивать вредителей. Яркие цветы не только украсят ваш сад, но и создадут защитный барьер для слизней. Кроме того, бархатцы привлекают полезных насекомых, таких как божьи коровки, которые поедают тлю.

Выбор правильных соседей для кабачков — это  эффективный метод защиты от слизней. Посаженные рядом растения, такие как чеснок, лук, настурция, мелисса, агератум и бархатцы, помогут создать естественный барьер и снизить вероятность появления вредителей. Используя эти дачные хитрости, вы сможете не только защитить свой урожай, но и сделать свой сад более красивым и разнообразным. Не забывайте о регулярном уходе за растениями и наблюдении за состоянием грядок, чтобы вовремя реагировать на возможные угрозы. Счастливого и богатого урожая!

Уточнения

Мели́сса (лат  Melissa) — род многолетних травянистых растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Авто
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti Аудио 
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить
Домашние животные
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить Аудио 
Они не просто любят — они служат: породы собак, чья верность выходит за рамки привычного
Домашние животные
Они не просто любят — они служат: породы собак, чья верность выходит за рамки привычного Аудио 
Популярное
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки

Мировой океан скрывает зоны, в которые не заходит даже военный флот. Почему субмарины обходят стороной целые регионы? Причины — и жуткие, и логичные.

6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Ока против Таврии. Кто победит в баттле советских малолитражек? Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
Автомат, отказ тормозов — что делать, когда педаль провалилась, а машина не останавливается
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Последние материалы
Киркоров посвятил концерт в Петербурге памяти отца: папа бы отругал за отмену выступлений
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов
Остров на вкус: еда, в которую влюбляются с первого укуса
Воскрешение из мёртвых: раскрыта правда о клонировании животных
Золотая лихорадка Чаплина: столетний шедевр покажут на Каннском кинофестивале
Секрет, который скрывали: почему женщины теряют волосы после приёма Оземпика
Бюджетный сегмент уходит в прошлое? Dacia готовит первый шаг к премиум-классу
Руки вырастут как у базуки: 5 лучших упражнений на бицепс для мужчин
Крупнейший фонд мира в кризисе: как технологический сектор стал его ахиллесовой пятой
Бородина предупредила гостей свадьбы о строгом дресс-коде: тятя Зина пришла в синем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.