Вы сажаете врага? Как английский плющ уничтожает ваш участок

3:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На первый взгляд английский плющ (Hedera helix) — это просто декоративное растение, которое прекрасно смотрится на стенах, заборах или в ландшафтном дизайне. Его густая зелень, способность быстро покрывать поверхности и неприхотливость делают его любимцем садоводов. Но за этой привлекательной внешностью скрывается крайне агрессивное и разрушительное поведение. Всё чаще специалисты и экологи предупреждают: английский плющ — это не просто растение, а опасный инвазивный вид.

Фото: pixabay.com by Robert Schneider, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Плющ

От комнатного горшка до захваченного леса

То, что начиналось как декоративное украшение в горшке или на клумбе, может за считанные годы перерасти в огромную проблему. В одном из вирусных видео в соцсетях пользователь показывает, как небольшой плющ захватывает целый участок земли, деревья и здания, превращая всё в плотную зелёную сеть. Подписчики активно делятся личным опытом борьбы с этим растением, признавая, что underestimate его способность к распространению — огромная ошибка.

"Это невероятно инвазивный вид, который разрушает множество различных типов природных сред обитания", — предупреждает один из комментаторов.

История вторжения

Английский плющ был завезён в Северную Америку ещё в XVIII веке как декоративное растение. Его активно продавали в садовых центрах благодаря устойчивости к засухе, тенелюбивости и эффектному внешнему виду. Но спустя десятилетия стало ясно: растение вышло из-под контроля. Сегодня в ряде стран оно входит в списки самых опасных инвазивных видов, оказывающих разрушительное воздействие на экосистемы.

В чём угроза

Плющ способен расти с поразительной скоростью — до 2 метров в год, а в благоприятных условиях может достигать 30 метров в длину. Он окутывает всё на своём пути: деревья, заборы, почву, стены домов. Плотный зелёный ковёр не пропускает свет, вытесняет местные растения и лишает их доступа к питательным веществам. Деревья, оплетённые плющом, становятся уязвимыми к болезням и часто падают от лишнего веса.

Особенно опасен плющ в лесных зонах и заповедниках, где он стремительно подавляет разнообразие флоры и создаёт благоприятную среду для насекомых-вредителей и грибковых инфекций.

"Я уже четвёртый день выкапываю английский плющ, посаженный предыдущими владельцами, и с каждым новым участком становлюсь всё более раздражённым", — делится в интернете один из садоводов.

Что делать

Эксперты рекомендуют отказаться от посадки английского плюща в частных садах и на участках. Вместо него лучше использовать местные виды почвопокровных растений, таких как клевер, тимьян, фестука или буйволовая трава. Эти растения не только не вредят экосистеме, но и способствуют удержанию влаги в почве, не требуют частого полива и ухода, а главное — поддерживают местную биосферу.

Если плющ уже укоренился, борьба с ним может занять месяцы. Требуется систематическое выкорчёвывание, укрытие почвы мульчей, и в некоторых случаях — применение экологически безопасных гербицидов.

Уточнения

Плющ вилица (лат. Hédera) — род растений семейства Аралиевые (Araliaceae).

