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Что нужно ягодным кустам весной, чтобы летом сыпались ягоды

3:23
Садоводство

Смородина и малина — главные "ягодные звёзды" наших садов. Они не капризны, но чтобы летом были полные ведра ягод, весной стоит уделить кустам немного внимания. Рассказываем, как привести ягодники в порядок без лишних заморочек — и выжать из них максимум урожая.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by opioła Jerzy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина

1. Обрезка — залог здоровья и крупных ягод

Смородина:
Удалите сломанные, больные, старые ветви (темная кора — признак "пенсионера"). Проведите обрезку до сокодвижения — если не успели, лучше поздно, чем вообще никак. Центр куста не должен быть загущен — свет и воздух важны.

Малина:
Срежьте отплодоносившие и подмерзшие побеги, выпрямите пригнутые ветки, уберите сухие остатки. Весной можно также укоротить верхушки — это простимулирует рост боковых побегов.

2. Защита от вредителей и болезней

Если почки ещё спят — используйте инсектициды и фунгициды по инструкции (например, "Клещевит" и "Топаз"). При распустившихся листьях подойдут "Фуфанон-нова" и "Строби". Можно обрабатывать баковой смесью сразу с удобрением — это удобно и экономит время.

Для малины средства те же, но применяются позже — при появлении первых листочков. Главное — не упустить момент!

3. Расчистка прикорневой зоны

Старая листва — дом для зимующих вредителей. Сгребите всё под кустами аккуратно, особенно у смородины: её корни — у самой поверхности. Для рыхления и прополки используйте компактный инструмент, не повреждающий стволы. После — рыхлим и расширяем приствольные круги.

4. Подкормка — питание на старте сезона

Весной кустам нужен азот для роста, потом — фосфор и калий для завязей. Удобнее всего использовать комплексное удобрение с пролонгированным действием (например, "Аминосил Универсальный" в гранулах). Один раз внесли — и до середины лета не вспоминаете.

Поливать после удобрения обязательно! Даже если из лейки — снег. Весной это работает.

В случае резкого похолодания или заморозков — внекорневая обработка концентратом с аминокислотами и антистрессовыми компонентами, вроде "Аминосил" + "Эпин" или "Циркон", поможет растениям справиться.

Малинник: всё то же, но чуть позже

Малина просыпается позже смородины. Обрабатываем её от вредителей и болезней после появления листвы. Подкармливаем органикой или комбинируем с гранулами и перегноем. Малина любит простор — контролируйте поросль и пересаживайте "беглецов" на свободные места.

Ирга, жимолость и другие неприхотливцы

Этим ягодникам часто хватает "веерной подкормки": один раз — и все довольны. Санитарная обрезка, чистка и комплексное удобрение — универсальная схема, подходящая практически для всех кустов.

Итог: 4 простых шага весной

  • Обрежьте всё ненужное

  • Уберите старую листву и разрыхлите землю

  • Проведите обработку от вредителей и грибков

  • Подкормите кусты правильным составом

И можно ждать урожай — без нервов и перегруза.

Уточнения

Ирга́ (лат. Amelánchier), устар. амеланхиер, — род растений семейства розовые (Rosaceae), листопадный кустарник или небольшое дерево.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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