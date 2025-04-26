Эти деревья вам аукнутся: садоводы обходят их стороной

4:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выбор дерева для сада — всегда баланс между «хочу» и «могу». Даже самые красивые порой оказываются нежеланными гостями на участке. Одни слишком быстро растут, другие разбрасываются корнями и отпрысками, третьи вызывают аллергию. Рассказываем, какие деревья чаще всего остаются за забором дачных планов — и почему.

Фото: unsplash.com by Rowan Heuvel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дом

1. Берёза — красивая, но неуправляемая

Она быстро вырастает в гиганта, ломается при ветре и сушит всё вокруг. Обрезка только портит форму и может погубить дерево из-за активного сокодвижения. Аллергикам — противопоказана. Хочется берёзу? Выбирайте карликовую 'Youngii' или другие сорта с декоративной листвой — они не займут весь участок.

2. Ива — дерево, которое раскидывается ветками и корнями

Садоводы жалуются на беспорядок после каждой непогоды: ветки, мусор, лишняя работа. Но есть изящные ивы, например, 'Hakuro-nishiki', 'Kilmarnock' или свердловские сорта — они компактнее и декоративнее, особенно если посадить их на влажном участке подальше от построек.

3. Клён — агрессивный и непредсказуемый

Клен ясенелистный ведёт себя как сорняк, быстро разрастается и засоряет участок порослью. Другие виды страдают от мучнистой росы и морозобоин. К тому же большинство кленов плохо переносят обрезку и не подходят для малых участков. Есть исключения — компактные сорта вроде 'Globosum'.

4. Ольха — живёт мало, отпрысков много

Ольха быстро стареет и разрушается грибками. Образует агрессивную поросль. Однако на влажных участках она может быть спасением — её корни стабилизируют почву, а древесина обогащает её азотом. Если участок сырой — стоит подумать о декоративных сортах.

5. Орех маньчжурский — тень, листву и проблемы с соседями

Выглядит мощно, но занимает половину участка. Под ним ничего не растёт, а осенью сыплет килограммы листвы. Его орехи съедобны, но скорлупа — как броня. Даёт много самосева. Если посадили — готовьтесь к ежегодной обрезке и уборке.

6. Осина — древесный "партизан"

Осина растёт стройно и быстро, но каждый сезон выпускает отпрыски на полсотки. Листья колышутся от ветра — красиво, но бороться с порослью и вредителями очень непросто. Подходит только для просторных участков, где её можно не трогать.

7. Робиния (белая акация) — колючки, поросль и сюрпризы

Да, она цветёт красиво и пахнет приятно, но ох как бодро пускает корневые отпрыски — даже после выкорчевки. К тому же подмерзает зимой и восстанавливается долго. В декоративности на второй год может быть разочарование.

8. Тополь — много шума и пуху

Быстро растёт, легко ломается, даёт тополиный пух — кошмар для аллергиков и источник пожароопасности. Корневая система мощная и может навредить постройкам. Плюс — постоянная уборка вокруг.

9. Черёмуха — аромат на любителя и ягоды везде

Весной цветёт ароматно, но запах многим неприятен, а ягоды пачкают всё, что под деревом. Кроме того, черёмуха сильно страдает от вредителей. Образует поросль и требует регулярной стрижки. Есть более спокойные сорта — 'Colorata', 'Schubert', черёмуха Маака.

Стоит ли от них отказываться

Каждое из этих деревьев имеет свою красоту и силу. Но не на каждом участке они уместны. Если хочется сажать — ищите карликовые или сортовые формы, учитывайте климат и почву. А иногда лучше выбрать другой вид — тот, что не создаст лишних проблем, но всё равно будет радовать глаз.