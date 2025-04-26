Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смола от тополя прилипла к машине? Вот что нужно сделать немедленно
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу
Воображаемые миры, реальные последствия: незаметный синдром XXI века
Шоколадный ретро-батончик с секретом: этот ингредиент перенесет вас во вкус детства
Так просто, что кажется шуткой: как фольга спасла мой сигнал Wi-Fi
Не дайте холодам украсть ваш урожай: советы по защите растений
Он возил Гагарина, а внутри был круче любого Maybach — но об этом почти все забыли
Анна Хилькевич объяснила, как ей удаётся совмещать материнство и работу
Валютный шторм? Доллар отчаянно сопротивляется

Эти деревья вам аукнутся: садоводы обходят их стороной

4:07
Садоводство

Выбор дерева для сада — всегда баланс между «хочу» и «могу». Даже самые красивые порой оказываются нежеланными гостями на участке. Одни слишком быстро растут, другие разбрасываются корнями и отпрысками, третьи вызывают аллергию. Рассказываем, какие деревья чаще всего остаются за забором дачных планов — и почему.

Дом
Фото: unsplash.com by Rowan Heuvel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дом

1. Берёза — красивая, но неуправляемая

Она быстро вырастает в гиганта, ломается при ветре и сушит всё вокруг. Обрезка только портит форму и может погубить дерево из-за активного сокодвижения. Аллергикам — противопоказана. Хочется берёзу? Выбирайте карликовую 'Youngii' или другие сорта с декоративной листвой — они не займут весь участок.

2. Ива — дерево, которое раскидывается ветками и корнями

Садоводы жалуются на беспорядок после каждой непогоды: ветки, мусор, лишняя работа. Но есть изящные ивы, например, 'Hakuro-nishiki', 'Kilmarnock' или свердловские сорта — они компактнее и декоративнее, особенно если посадить их на влажном участке подальше от построек.

3. Клён — агрессивный и непредсказуемый

Клен ясенелистный ведёт себя как сорняк, быстро разрастается и засоряет участок порослью. Другие виды страдают от мучнистой росы и морозобоин. К тому же большинство кленов плохо переносят обрезку и не подходят для малых участков. Есть исключения — компактные сорта вроде 'Globosum'.

4. Ольха — живёт мало, отпрысков много

Ольха быстро стареет и разрушается грибками. Образует агрессивную поросль. Однако на влажных участках она может быть спасением — её корни стабилизируют почву, а древесина обогащает её азотом. Если участок сырой — стоит подумать о декоративных сортах.

5. Орех маньчжурский — тень, листву и проблемы с соседями

Выглядит мощно, но занимает половину участка. Под ним ничего не растёт, а осенью сыплет килограммы листвы. Его орехи съедобны, но скорлупа — как броня. Даёт много самосева. Если посадили — готовьтесь к ежегодной обрезке и уборке.

6. Осина — древесный "партизан"

Осина растёт стройно и быстро, но каждый сезон выпускает отпрыски на полсотки. Листья колышутся от ветра — красиво, но бороться с порослью и вредителями очень непросто. Подходит только для просторных участков, где её можно не трогать.

7. Робиния (белая акация) — колючки, поросль и сюрпризы

Да, она цветёт красиво и пахнет приятно, но ох как бодро пускает корневые отпрыски — даже после выкорчевки. К тому же подмерзает зимой и восстанавливается долго. В декоративности на второй год может быть разочарование.

8. Тополь — много шума и пуху

Быстро растёт, легко ломается, даёт тополиный пух — кошмар для аллергиков и источник пожароопасности. Корневая система мощная и может навредить постройкам. Плюс — постоянная уборка вокруг.

9. Черёмуха — аромат на любителя и ягоды везде

Весной цветёт ароматно, но запах многим неприятен, а ягоды пачкают всё, что под деревом. Кроме того, черёмуха сильно страдает от вредителей. Образует поросль и требует регулярной стрижки. Есть более спокойные сорта — 'Colorata', 'Schubert', черёмуха Маака.

Стоит ли от них отказываться

Каждое из этих деревьев имеет свою красоту и силу. Но не на каждом участке они уместны. Если хочется сажать — ищите карликовые или сортовые формы, учитывайте климат и почву. А иногда лучше выбрать другой вид — тот, что не создаст лишних проблем, но всё равно будет радовать глаз.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Домашние животные
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле Аудио 
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
Здоровье
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь Аудио 
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Наука и техника
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Ока против Таврии. Кто победит в баттле советских малолитражек? Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Поколение Z делает резкий поворот в карьере — и образование тут ни при чём
Поколение Z делает резкий поворот в карьере — и образование тут ни при чём
Последние материалы
Пять тревожных сигналов машины, которые игнорировать нельзя
Внезапная смерть во сне: 4 причины, которые чаще всего виноваты
Ни уксус, ни сода: лучший способ удалить жир с духовки
Страховка для трезвых водителей: новый полис, о котором пока никто не знает
Лает в пустоту? Вот что на самом деле тревожит вашу собаку
Почему нельзя ломать ветки сирени: разрушительные последствия для растения
Оперативная память без питания: китайский прорыв, который удивит всех
Забудьте об овсянке: эти 5 фруктов — чемпионы по содержанию клетчатки
Почему самозапрет на кредиты не защищает ваши сбережения — эксперт объясняет
Ради неё и едут в Пескару: чем славится этот итальянский город
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.