Больше никаких зарослей: проверенные методы борьбы с пыреем

Пырей — не просто сорняк, а самый настоящий враг огорода. Он живуч, как зомби: режешь — он лезет снова, копаешь — цепляется за землю ещё сильнее. Хочешь посадить газон, цветы или картошку? Придётся сначала победить этого зелёного агрессора. Мы расскажем о двух стратегиях: медленной, но безопасной — и быстрой, но с химией. Оба способа проверены временем и работают даже на запущенных участках.
Он не только размножается семенами, но и активно пускает корни во все стороны. Эти корни ломкие и цепкие, уходят на глубину до 15 см и могут вырасти в новую траву даже из обломка. Пырей не берёт прополка, не боится скашивания и быстро восстанавливается. Оставленный без внимания, он моментально захватывает участок — и вы снова начинаете с нуля.
Кому подойдёт:
Тому, кто не хочет использовать химию и готов потратить сезон ради чистой земли.
Порядок действий:
Весной или в начале лета тщательно уберите весь мусор и сухостой. Не перекапывайте почву! Просто накройте участок плотной чёрной полиэтиленовой плёнкой. Лучше брать материал не тоньше 100 мкм, а если попадётся "рукав" — используйте его в два слоя. Разложите внахлёст и плотно прижмите: доски, кирпичи, камни — сгодится всё. Под плёнку не должен проникать ни свет, ни воздух.
Такой "панцирь" остаётся на месте до осени. За сезон пырей истощает свои ресурсы — без света и кислорода он погибает.
Осенью снимите плёнку, вручную соберите остатки корней и перекопайте участок с добавлением органики. Весной земля будет готова к посадке — без следа пырея.
Кому подойдёт:
Тем, кто хочет быстрее расчистить большие площади. И готов применить химию ради результата.
Что делать:
Как только пырей тронется в рост (май), опрыскайте участок препаратом "Чистогряд". Для злостных сорняков берите дозировку 100 мл на 4 л воды. Расход — около 3 литров раствора на сотку. Через 2-3 недели трава начнёт желтеть и отмирать — препарат проникает в сосуды растений и добирается до корней.
В июне проведите повторную обработку, особенно если появились новые всходы. Третья — в августе, как финальный контроль.
Осенью перекопайте участок, удалите мёртвые корни, внесите удобрения. Весной можно смело сажать: земля будет чистой.
Совет: даже если пырей кажется мёртвым уже после первой обработки — не спешите садить. Лучше дождаться осени и пройтись по участку повторно. Это избавит от возможных рецидивов.
Ручная перекопка с выборкой корней. Подходит для небольших участков. Медленно, но надёжно.
Мотоблок + ручной сбор корней. Быстрее, чем вручную, но требует внимания.
Скашивание и переворачивание дерна. Затем высев овса — он вытесняет сорняк. Метод работает в течение одного-двух сезонов.
Посев забивающих злаков (рожь, овёс). Они плотно покрывают землю и душат пырей. Подходит для тех, кто не спешит и хочет улучшить почву.
Если участок большой и сильно зарос — гербицид поможет быстрее. Не хотите химию — выбирайте способ с плёнкой. Есть время и силы — попробуйте ручные или агротехнические приёмы. Главное — не откладывать и действовать системно. Пырей не сдаётся сам, но он точно сдаётся, если наступать грамотно и без перерыва.
Пыре́й — род трав семейства Злаки, включает около 100 видов многолетних травянистых растений. Представители рода происходят из умеренных областей Евразии и северо-западных районов Северной Америки.
Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?