Секрет большого урожая: весенняя обработка смородины по шагам

2:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Почки ещё не раскрылись, а враги уже проснулись. Болезни и вредители первыми приходят в движение весной — задолго до появления листьев. И если опоздать с обработкой смородины, куст может пострадать ещё до начала сезона. Рассказываем, чем и когда опрыскивать смородину, чтобы летом не искать ягоды на голых ветках.

Фото: commons.wikimedia.org. by Aiwok, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Смородина

Почему весенняя обработка — это важно?

Весна — единственный шанс уничтожить насекомых и споры грибков до того, как они спрячутся в листве. После распускания почек агрессивные препараты уже опасны для растения. Поэтому — не ждите "реального тепла", действуйте в первую волну.

Признак, что пора: снег сошёл, почки набухли, земля в тени ещё мерзлая. Самое время брать опрыскиватель!

Что угрожает смородине весной

Основные болезни:

Антракноз

Махровость (реверсия)

Мучнистая роса

Ржавчина

Белая пятнистость

Полосатая мозаика

Серая гниль

Частые вредители:

Почковый клещ

Смородинная тля

Огневка

Стеклянница

Златка

Пилильщики

Галлица

Почковая моль

Пошаговая инструкция по обработке смородины

Шаг 1. Санитарная подготовка

Уберите опавшие листья, прорыхлите почву. Обрежьте сухие, больные и загущающие ветви.

Шаг 2. Обработка от болезней (до распускания почек)

Используйте:

3% бордоскую жидкость

3-5% медный или железный купорос

Топаз

Зольный настой (100 г золы на 1 л воды, настаивать 3 дня)

Шаг 3. Обработка от вредителей (ранняя весна)

Натуральные средства:

Обливание кипятком по спящим почкам

Настои чеснока, луковой шелухи, табака, одуванчика (1 раз в 4-5 недель)

Мыльная вода

Если вредители уже активны — применяйте инсектициды:

Актара, Алатар, Искра, Биотлин, Фуфанон и др.

Шаг 4. Повторная обработка

Во время бутонизации — 3% бордоской жидкостью

После цветения и после сбора ягод — 1% раствором

Обязательно обрабатывайте и приствольную зону!

Важные правила обработки

Работайте в сухую, безветренную погоду утром или вечером.

Наденьте перчатки, респиратор и защитную одежду.

Не храните остатки раствора — только свежий!

Удалите детей и питомцев с участка минимум на сутки.

Не пропустите момент: у смородины почки раскрываются мгновенно после первых тёплых дней.

Уточнения

Сморо́дина — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. В специализированной ботанической литературе род также встречается как Крыжовник, хотя в настоящее время это название используется обычно лишь в отношении нескольких видов, например, Крыжовник обыкновенный (Ribes uva-crispa).

