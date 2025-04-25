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Секрет большого урожая: весенняя обработка смородины по шагам

2:43
Садоводство

Почки ещё не раскрылись, а враги уже проснулись. Болезни и вредители первыми приходят в движение весной — задолго до появления листьев. И если опоздать с обработкой смородины, куст может пострадать ещё до начала сезона. Рассказываем, чем и когда опрыскивать смородину, чтобы летом не искать ягоды на голых ветках.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org. by Aiwok, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина

Почему весенняя обработка — это важно?

Весна — единственный шанс уничтожить насекомых и споры грибков до того, как они спрячутся в листве. После распускания почек агрессивные препараты уже опасны для растения. Поэтому — не ждите "реального тепла", действуйте в первую волну.

Признак, что пора: снег сошёл, почки набухли, земля в тени ещё мерзлая. Самое время брать опрыскиватель!

Что угрожает смородине весной

Основные болезни:

  • Антракноз

  • Махровость (реверсия)

  • Мучнистая роса

  • Ржавчина

  • Белая пятнистость

  • Полосатая мозаика

  • Серая гниль

Частые вредители:

  • Почковый клещ

  • Смородинная тля

  • Огневка

  • Стеклянница

  • Златка

  • Пилильщики

  • Галлица

  • Почковая моль

Пошаговая инструкция по обработке смородины

Шаг 1. Санитарная подготовка
Уберите опавшие листья, прорыхлите почву. Обрежьте сухие, больные и загущающие ветви.

Шаг 2. Обработка от болезней (до распускания почек)
Используйте:

  • 3% бордоскую жидкость

  • 3-5% медный или железный купорос

  • Топаз

  • Зольный настой (100 г золы на 1 л воды, настаивать 3 дня)

Шаг 3. Обработка от вредителей (ранняя весна)
Натуральные средства:

  • Обливание кипятком по спящим почкам

  • Настои чеснока, луковой шелухи, табака, одуванчика (1 раз в 4-5 недель)

  • Мыльная вода

Если вредители уже активны — применяйте инсектициды:

  • Актара, Алатар, Искра, Биотлин, Фуфанон и др.

Шаг 4. Повторная обработка

  • Во время бутонизации — 3% бордоской жидкостью

  • После цветения и после сбора ягод — 1% раствором

  • Обязательно обрабатывайте и приствольную зону!

Важные правила обработки

  • Работайте в сухую, безветренную погоду утром или вечером.

  • Наденьте перчатки, респиратор и защитную одежду.

  • Не храните остатки раствора — только свежий!

  • Удалите детей и питомцев с участка минимум на сутки.

  • Не пропустите момент: у смородины почки раскрываются мгновенно после первых тёплых дней.

Уточнения

Сморо́дина — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. В специализированной ботанической литературе род также встречается как Крыжовник, хотя в настоящее время это название используется обычно лишь в отношении нескольких видов, например, Крыжовник обыкновенный (Ribes uva-crispa).

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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