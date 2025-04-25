Секрет большого урожая: весенняя обработка смородины по шагам

Почки ещё не раскрылись, а враги уже проснулись. Болезни и вредители первыми приходят в движение весной — задолго до появления листьев. И если опоздать с обработкой смородины, куст может пострадать ещё до начала сезона. Рассказываем, чем и когда опрыскивать смородину, чтобы летом не искать ягоды на голых ветках.
Весна — единственный шанс уничтожить насекомых и споры грибков до того, как они спрячутся в листве. После распускания почек агрессивные препараты уже опасны для растения. Поэтому — не ждите "реального тепла", действуйте в первую волну.
Признак, что пора: снег сошёл, почки набухли, земля в тени ещё мерзлая. Самое время брать опрыскиватель!
Антракноз
Махровость (реверсия)
Мучнистая роса
Ржавчина
Белая пятнистость
Полосатая мозаика
Серая гниль
Почковый клещ
Смородинная тля
Огневка
Стеклянница
Златка
Пилильщики
Галлица
Почковая моль
Шаг 1. Санитарная подготовка
Уберите опавшие листья, прорыхлите почву. Обрежьте сухие, больные и загущающие ветви.
Шаг 2. Обработка от болезней (до распускания почек)
Используйте:
3% бордоскую жидкость
3-5% медный или железный купорос
Топаз
Зольный настой (100 г золы на 1 л воды, настаивать 3 дня)
Шаг 3. Обработка от вредителей (ранняя весна)
Натуральные средства:
Обливание кипятком по спящим почкам
Настои чеснока, луковой шелухи, табака, одуванчика (1 раз в 4-5 недель)
Мыльная вода
Если вредители уже активны — применяйте инсектициды:
Актара, Алатар, Искра, Биотлин, Фуфанон и др.
Шаг 4. Повторная обработка
Во время бутонизации — 3% бордоской жидкостью
После цветения и после сбора ягод — 1% раствором
Обязательно обрабатывайте и приствольную зону!
Работайте в сухую, безветренную погоду утром или вечером.
Наденьте перчатки, респиратор и защитную одежду.
Не храните остатки раствора — только свежий!
Удалите детей и питомцев с участка минимум на сутки.
Не пропустите момент: у смородины почки раскрываются мгновенно после первых тёплых дней.
Сморо́дина — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. В специализированной ботанической литературе род также встречается как Крыжовник, хотя в настоящее время это название используется обычно лишь в отношении нескольких видов, например, Крыжовник обыкновенный (Ribes uva-crispa).
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