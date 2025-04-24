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Эксперт Воробьёв: гречиха, золотарник и люпин вытесняют все растения на даче

1:18
Садоводство » Советы

Золотарник, сахалинская гречиха и люпин становятся доминирующими на дачных участках, вытесняя другие растения. Об этом в интервью сайту Москва 24 сообщил биолог и агроном Михаил Воробьёв.

Люпин
Фото: Own work by 掬茶掬茶, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Люпин

По словам эксперта, сахалинская гречиха (или рейнутрия сахалинская) сильно разрастается. У нее крепкие стебли, напоминающие бамбук, большие сердцевидные листья и пушистые соцветия.

Корневища этой гречки, плотно находящиеся в почве, вытягивают питательные вещества из корней других растений. Кроме того, её широколистные заросли создают тень, что приводит к угнетению более низкорослых растений.

Люпин также часто сажают дачники, поскольку он красиво цветет и улучшает почву за счет азота. Однако это растение активно распространяется и образует мощные корни, что приводит к образованию густых кустов, которые вытесняют другие виды растительности.

"Золотарник представляет собой красивое растение с пушистыми желтыми соцветиями. Несмотря на свою декоративность, оно тоже активно разрастается и создает плотные заросли", — добавил Воробьёв.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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