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Забор не просто ограда: выбираем лучший вариант для дачи

3:01
Садоводство

Он может быть простым или роскошным, невидимым или акцентным. Но одно у него неизменно: забор на даче — это и охрана, и граница, и элемент ландшафта. Что выбрать: дерево, металл, камень или, может, габионы? Разбираемся, из чего можно сделать дачный забор — надёжно, красиво и под ваш стиль.

Забор
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Забор

Дерево — тепло и уют, но не навечно

Плюсы: экологично, легко монтировать, отлично смотрится.
Минусы: боится влаги, гниёт, требует постоянной обработки.

Популярные варианты:

  • Штакетник — классика: пропускает свет, не давит.

  • Частокол — плотнее, защитнее, как из сказки.

  • Плетень — для любителей этностиля и уюта.

  • «Карандаши» — весёлый штакетник в яркой палитре.

Совет: обязательно обработайте древесину антисептиком и покройте лаком или краской.

Металл — от эконома до элиты

1. Профнастил
Бюджетно, быстро, практично. Глухой и долговечный, но скучный — поэтому часто комбинируют с камнем или ковкой.

2. Сетка (рабица или сварная)
Пропускает свет, не мешает воздуху, отлично для огорода. Но приватности — ноль.

3. Евроштакетник
Металлические полосы, красиво и современно. Служит до 30 лет, минимальный уход.

4. Ковка и трубы
Кованый забор — роскошь. Но можно сэкономить, сварив конструкцию из труб — красиво, но дешевле.

Камень и кирпич — монументально и навсегда

Достоинства: не боятся погоды, не требуют ухода, служат десятилетиями.
Недостатки: дорого, тяжело, нужен фундамент.

  • Камень: от бутового до декоративного — фундаментально и престижно.

  • Кирпич: традиционно, добротно и с вариативной отделкой.

  • Комбинации: каменные столбы + металлические секции — практично и стильно.

Бетон — не только серый

Современные бетонные заборы — это не унылые плиты. Они могут имитировать дерево, камень или кирпич, быть ажурными, светлыми и стильными.

Необычные материалы — для тех, кто любит удивлять

  • Пластик (ПВХ): лёгкий, не ржавеет, собирается как конструктор.
  • Стекло: закалённое или поликарбонат — выглядит футуристично, особенно с тонировкой.
  • Габионы: сетка, набитая камнем — прочность и декоративность.
  • Комбинированные заборы: микс из дерева, камня и металла — на любой вкус и участок.

Живая изгородь — ограда, которая растёт

Красиво, экологично, живо.
Подходит любителям природы и терпеливым: требует ухода и времени на рост. Зато потом — это и забор, и защита от шума, и рай для птиц.

Подходящие растения: туя, барбарис, сирень, боярышник.

Уточнения

Забо́р — сооружение, которое охватывает территорию, как правило, на открытом воздухе, состоящее только из ограждающих (самонесущих) конструкций. Служит для ограждения (защиты) и обрамления (обозначения границы) той или иной территории. Обычно состоит из столбов и перегородок из различных материалов.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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