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Эффективные методы отпугивания крыс с помощью растений

2:37
Садоводство » Вредители и болезни

Крысы могут стать настоящей проблемой, если они решат сделать ваш сад своим домом. Однако существует гуманный способ избавиться от них без использования химических средств.

Крысы — это вредители, которых не хочется видеть в своем саду, ведь они могут повреждать ваши растения, цветы и урожай. Более того, их экскременты могут вызвать болезни, загрязнить почву и представлять реальную угрозу для вашего сада.

Одним из эффективных средств для отпугивания крыс является лаванда — ароматное растение, известное своими успокаивающими и расслабляющими свойствами. Хотя запах лаванды очень приятен для людей, крысы не переносят его сильный аромат. У крыс очень чувствительное обоняние, и они стараются избегать тех мест, которые ассоциируют с отвратительным запахом.

Если вы посадите лаванду в своем саду, она может вырасти до 60 см в высоту и украшаться серовато-зелеными листьями и пурпурно-голубыми цветами, которые распускаются с конца весны до начала лета. Лаванда может расти в горшках, на бордюрах или клумбах, а также использоваться как живая изгородь или почвопокровное растение.

Дэвид Денйер, эксперт по цветам, говорит: «Лаванда — это прекрасное фиолетовое растение», но не только ее красота делает ее полезной для сада. Он добавляет: «Сильный запах лаванды не позволяет крысам чувствовать потенциальную пищу в саду, превращая его в зону, которая им неинтересна».

Лаванду также можно использовать как репеллент, разбавив ее в спрея. Рекомендуется добавлять 10-15 капель лаванды на пинту воды — это отлично подходит для распыления на мелких жуков и насекомых, ползающих вокруг.

Другим хорошим методом является размещение ватных шариков или подушечек в банке с добавлением пяти-семи капель эфирного масла и оставление банки открытой для отпугивания вредителей. Лучше всего обновлять масло каждые несколько дней, чтобы поддерживать сильный аромат.

Еще одним эффективным вариантом являются бархатцы. Они могут отпугнуть крыс сразу несколькими способами: крысы не любят запах этих цветов, а их яркий цвет также устрашающий для грызунов.

Посадив лаванды в вашем саду, вы не только украсите его, но и создадите защитный барьер от крыс, сохраняя здоровую и безопасную среду для ваших растений.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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