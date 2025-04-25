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Как натянуть пленку на теплицу, чтобы не сорвало ни ветром, ни дождем

2:50
Садоводство

Сезон начался — а вы все еще не знаете, как надежно натянуть пленку на теплицу? Ошибка может стоить урожая. Один порыв ветра — и вся конструкция рассыпается. Рассказываем, какие методы фиксации точно не подведут и как подготовить каркас, чтобы пленка держалась как влитая.

Теплица
Фото: commons.wikimedia.org by Selso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Теплица

Прежде чем крепить — подготовьте базу

Поверхность каркаса должна быть гладкой, светлой и инертной: никаких заусенцев, темной краски или растворителей. Ржавчину и старую краску — в утиль. Белая акриловая краска, антисептики, шкурка — ваши лучшие друзья перед монтажом.

Что понадобится

Выбирайте крепеж в зависимости от конструкции и бюджета:

  • кирпичи, доски, камни;

  • деревянные рейки, саморезы, гвозди;

  • упаковочная или специальная тепличная лента;

  • веревка, шпагат, леска и колышки;

  • прищепки, зажимы, клипсы;

  • профиль с проволокой или своими руками из трубы.

Шесть способов зафиксировать пленку

1. Кирпичи и камни
Для простых парников. Края пленки прижимают кирпичами, досками или землей. Удобно снимать, но слабый вариант при сильном ветре.

2. Рейки и саморезы
Надежно и просто. Подходит и для "домиков", и для арок. Главное — обработать дерево и не забыть про клейкую ленту на местах фиксации. Можно крепить как по периметру, так и вдоль стоек и крыши.

3. Лента
Бюджетный аналог реек. Полипропиленовую или специальную тепличную ленту натягивают поверх пленки и крепят на каркас. Удобно, легко, но не переживет демонтаж.

4. Веревка и колышки
Идеально для легких конструкций. Пленку обвязывают через крышу и закрепляют по бокам. Просто, дешево, но не для зимы. Зимой — снимается одним движением.

5. Зажимы и клипсы
Быстрая фиксация на пластиковые дуги. Крепим прищепками, зажимами — и готово. Только для летнего использования, сильного ветра не выдержит.

6. Профиль с проволокой
Максимально профессионально. Профиль крепится к каркасу, пленку в него вдавливают и фиксируют проволокой. Держится железно, служит до 7 лет. Есть готовые решения и самодельные лайфхаки из труб.

Пленку натягиваем правильно

  • Работайте в сухую погоду при температуре +18…+26 °C.

  • Сначала крыша — потом боковины.

  • Не давайте пленке хлопать на ветру.

  • Проколы заклеивайте сразу — с двух сторон.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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