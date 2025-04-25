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Луковая шелуха: бесплатное золото для вашего огорода

2:41
Садоводство

Выбрасываете луковую шелуху? Зря! Этот «мусор» может спасти ваш урожай, заменить удобрения, инсектициды и даже повысить иммунитет растений. Всё это — без лишних затрат и с максимальной пользой.

Лук-севок
Фото: en.wikipedia.org by Hans Braxmeier is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain
Лук-севок

Чем она полезна

Верхние сухие чешуйки репчатого лука — кладезь минералов: калий, кальций, магний, бор, цинк. Плюс витамины группы B и аскорбинка. А ещё — фитонциды, убивающие вредные микроорганизмы.

Настой из шелухи работает сразу в нескольких направлениях:

  • защищает от инфекций и насекомых,

  • стимулирует рост,

  • повышает урожайность,

  • усиливает вкус овощей.

Как использовать

1. Подкормка.
Самый простой способ — залить 100 г шелухи 5 литрами воды и настоять 5 дней. Получится мощное средство, которым можно поливать грядки. А можно сварить отвар: прокипятить 300 г шелухи в литре воды и потом разбавить 1:10. Используйте каждые две недели.

2. Защита от вредителей.
Луковый запах отпугивает тлю, белокрылку, плодожорку и даже колорадского жука. Для опрыскивания залейте 200 г шелухи 10 литрами горячей воды, настаивайте сутки, добавьте немного мыла — и можно обрабатывать.

3. Улучшение почвы.
Шелуху можно закапывать в землю — особенно в глину и суглинок. Для ощутимого результата потребуется около 5 кг на 1 м². Даже если положить меньше — будет польза: шелуха отдаст почве витамины и минералы.

4. Мульчирование.
Смешайте с перегноем, разложите под растениями — и получите универсальную защиту: от пересыхания, от вредителей и для питания земли.

5. Компост.
В небольших количествах луковая шелуха обогатит компост полезными веществами, не повредив микрофлоре. Но избегайте гнилой или липкой шелухи — она может быть заражена.

Народные рецепты

  • Иммунный настой: 300 г шелухи + 1 л воды, кипятить 5 мин, разбавить до светло-коричневого цвета.

  • Суперпитание: 4 стакана шелухи + 1 стакан золы на 10 литров воды, настоять 3 дня.

  • Против гнили: 500 г шелухи на 5 л воды — полив и опрыскивание при первых признаках болезни.

Совет: оставьте настой в теплице — он быстрее "созреет" и параллельно отпугнёт вредителей.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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