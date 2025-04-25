Луковая шелуха: бесплатное золото для вашего огорода

Выбрасываете луковую шелуху? Зря! Этот «мусор» может спасти ваш урожай, заменить удобрения, инсектициды и даже повысить иммунитет растений. Всё это — без лишних затрат и с максимальной пользой.
Верхние сухие чешуйки репчатого лука — кладезь минералов: калий, кальций, магний, бор, цинк. Плюс витамины группы B и аскорбинка. А ещё — фитонциды, убивающие вредные микроорганизмы.
Настой из шелухи работает сразу в нескольких направлениях:
защищает от инфекций и насекомых,
стимулирует рост,
повышает урожайность,
усиливает вкус овощей.
1. Подкормка.
Самый простой способ — залить 100 г шелухи 5 литрами воды и настоять 5 дней. Получится мощное средство, которым можно поливать грядки. А можно сварить отвар: прокипятить 300 г шелухи в литре воды и потом разбавить 1:10. Используйте каждые две недели.
2. Защита от вредителей.
Луковый запах отпугивает тлю, белокрылку, плодожорку и даже колорадского жука. Для опрыскивания залейте 200 г шелухи 10 литрами горячей воды, настаивайте сутки, добавьте немного мыла — и можно обрабатывать.
3. Улучшение почвы.
Шелуху можно закапывать в землю — особенно в глину и суглинок. Для ощутимого результата потребуется около 5 кг на 1 м². Даже если положить меньше — будет польза: шелуха отдаст почве витамины и минералы.
4. Мульчирование.
Смешайте с перегноем, разложите под растениями — и получите универсальную защиту: от пересыхания, от вредителей и для питания земли.
5. Компост.
В небольших количествах луковая шелуха обогатит компост полезными веществами, не повредив микрофлоре. Но избегайте гнилой или липкой шелухи — она может быть заражена.
Иммунный настой: 300 г шелухи + 1 л воды, кипятить 5 мин, разбавить до светло-коричневого цвета.
Суперпитание: 4 стакана шелухи + 1 стакан золы на 10 литров воды, настоять 3 дня.
Против гнили: 500 г шелухи на 5 л воды — полив и опрыскивание при первых признаках болезни.
Совет: оставьте настой в теплице — он быстрее "созреет" и параллельно отпугнёт вредителей.
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