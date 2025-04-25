Тихая война на клумбе: цветочные сочетания, которые уничтожат ваш сад

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Красивый цветник — мечта любого садовода. Но даже самые эффектные композиции могут обернуться разочарованием, если неправильно подобрать соседей. Некоторые растения на дух не переносят друг друга, и лучше запомнить эти пары раз и навсегда.

Фото: commons.wikimedia.org by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Хризантемы

Опасная компания для луковичных

Тюльпаны, лилии, нарциссы и гиацинты выглядят празднично, но вместе расти не могут. Луковичные растения часто становятся источником инфекций, которые легко передаются от одного к другому. В итоге страдают все.

Розы — аристократки с характером

Королеву сада лучше высаживать подальше от ирисов, астр, виолы, душистой гвоздики и резеды. Также розы не любят соседства с черемухой, калиной и жасмином. Даже если композиция кажется красивой, растения будут угнетать друг друга.

Пионы: лучше в гордом одиночестве

Особенно это касается древовидных сортов. Пионы подавляют рост других цветов и забирают все ресурсы. Чтобы избежать конфликтов, выделите для них отдельную клумбу.

И это ещё не всё

Казалось бы, душистый горошек и анютины глазки — идеальные соседи по дизайну. Но на практике такая пара может привести к увяданию обоих растений. Их лучше развести по разным участкам.

Запомните: даже в саду есть правила совместимости. Иначе вместо цветущего рая можно получить клумбу постоянных болезней и выживания.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

