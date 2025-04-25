Забудьте про лопату — в ход пошёл раствор, который работает лучше почвы

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если в этом сезоне хочется урожай побольше и работы поменьше — самое время обратить внимание на гидропонику. Этот способ выращивания растений без почвы, только на питательном растворе, набирает популярность среди садоводов не просто так.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огород

Овощи без глины и прополки

Для гидропоники не нужны ни клумбы, ни рыхление, ни бесконечная борьба с сорняками. Система состоит из двух ёмкостей: внутренняя с отверстиями и внешняя, в которую заливается раствор. Корни свободно растут к питательной среде, получая всё необходимое — без стресса, болезней и паразитов. Растения не истощают себя в поисках влаги и питательных веществ, а значит, растут быстрее и мощнее.

Что потребуется для начала

Для старта нужны семена, специальный гидропонный контейнер, питательный раствор и лёгкий субстрат — керамзит, перлит, кокосовое волокно или минеральная вата. Семена проращивают, а после пересаживают в подготовленную систему. Тем, кто не хочет тратиться на готовые контейнеры, стоит попробовать собрать конструкцию самостоятельно — главное, чтобы всё было чистым и стерильным.

Экономия и урожайность — в одном флаконе

Этот метод особенно хорош для теплиц и балконов: он экономит воду, позволяет выращивать салаты, редис, помидоры и другие овощи круглый год. Гидропоника обеспечивает растениям постоянное поступление удобрений и минимальный риск заболеваний. А ещё - никаких сорняков, минимум ухода и максимум комфорта.

Уход за системой

Раз в две недели раствор нужно обновлять, следить за уровнем pH и при необходимости корректировать его. Важно помнить: корни не должны пересыхать или загнивать, поэтому освежение водой между циклами — обязательная часть ухода.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

