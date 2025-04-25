Забудьте про лопату — в ход пошёл раствор, который работает лучше почвы

Если в этом сезоне хочется урожай побольше и работы поменьше — самое время обратить внимание на гидропонику. Этот способ выращивания растений без почвы, только на питательном растворе, набирает популярность среди садоводов не просто так.
Для гидропоники не нужны ни клумбы, ни рыхление, ни бесконечная борьба с сорняками. Система состоит из двух ёмкостей: внутренняя с отверстиями и внешняя, в которую заливается раствор. Корни свободно растут к питательной среде, получая всё необходимое — без стресса, болезней и паразитов. Растения не истощают себя в поисках влаги и питательных веществ, а значит, растут быстрее и мощнее.
Для старта нужны семена, специальный гидропонный контейнер, питательный раствор и лёгкий субстрат — керамзит, перлит, кокосовое волокно или минеральная вата. Семена проращивают, а после пересаживают в подготовленную систему. Тем, кто не хочет тратиться на готовые контейнеры, стоит попробовать собрать конструкцию самостоятельно — главное, чтобы всё было чистым и стерильным.
Этот метод особенно хорош для теплиц и балконов: он экономит воду, позволяет выращивать салаты, редис, помидоры и другие овощи круглый год. Гидропоника обеспечивает растениям постоянное поступление удобрений и минимальный риск заболеваний. А ещё - никаких сорняков, минимум ухода и максимум комфорта.
Раз в две недели раствор нужно обновлять, следить за уровнем pH и при необходимости корректировать его. Важно помнить: корни не должны пересыхать или загнивать, поэтому освежение водой между циклами — обязательная часть ухода.
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