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Мягкая месть природы: как привычная перекопка губит плодородие на годы вперёд

1:21
Садоводство

Каждую весну миллионы французов совершают привычный жест, считая его полезным для сада. Однако, по данным исследования INRAE, около 80% садоводов продолжают систематически перекапывать свои огороды, не осознавая, что этим наносят вред почве.

Ростки
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ростки

Почему перекопка вредна

Перекопка разрушает естественную структуру почвы, уничтожая агрегации, которые способствуют аэрации и удержанию влаги. Это приводит к ухудшению водоудерживающей способности и потере питательных веществ, особенно во время дождей. Кроме того, перекопка нарушает экосистему почвы, уничтожая микроорганизмы и червей, которые играют ключевую роль в поддержании её здоровья.

Альтернатива: бережное обращение с почвой

Современные агрономы рекомендуют минимизировать вмешательство в структуру почвы. Вместо глубокой перекопки можно использовать методы, такие как мульчирование и посадка покровных культур, которые защищают и обогащают почву без разрушения её структуры.

Пересмотр традиционных методов садоводства в пользу более устойчивых практик поможет сохранить здоровье почвы и повысить урожайность. Отказ от перекопки — это шаг к более экологичному и эффективному садоводству.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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