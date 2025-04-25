Секрет крупных кочанов: главное не удобрение, а это простое правило

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На одних дачных участках капуста завязывает упругие кочаны, а на других вырастает рыхлой и невкусной. Дело не только в сорте и климате — успех часто зависит от незаметных на первый взгляд деталей.

Фото: commons.wikimedia.org by Balajijagadesh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Капуста

Кислая почва — враг номер один

Капуста не выносит кислую почву. Чтобы не терять урожай, заранее — лучше ещё осенью — раскисляйте грядки. Используйте золу, доломитовую муку или мел. Дополнительно они обогатят почву кальцием и снизят риск болезни килой. Подойдёт и измельчённая яичная скорлупа.

Рассаде нужна прохлада, а не тепло

Ошибкой многих дачников становится выращивание рассады в жаркой квартире. При высокой температуре растения вытягиваются и слабеют, а после высадки не способны сформировать хороший кочан. Идеально растить рассаду в теплице: после появления ростков на неделю уберите их в прохладу (до 15 °C), затем держите при 16-20 °C, а на ночь — снова в прохладное место (8-10 °C).

Посадка напрямую в грунт — вариант для ленивых

Капусту можно сеять сразу на грядку. Кладите в лунку 3-4 семечка и накрывайте обрезанной пластиковой бутылкой. После всходов оставьте самый сильный побег. Это сэкономит время на выращивание рассады и обезопасит ростки от резких перепадов температур.

Удобрения — не опция, а необходимость

Без подкормок капуста не наберёт силу. Используйте зольный настой (1 стакан золы на 10 л воды) или калийно-фосфорные удобрения. Подкармливайте минимум трижды за сезон: через неделю после высадки, через 10 дней после всходов и во время активного роста.

А ещё - не забывайте про врагов

Капусту обожают вредители. Самый опасный — крестоцветная блошка. Защитить растения поможет укрытие из нетканого материала или специальной сетки. Оно пропускает свет и воздух, а снимать его до осени не обязательно.

Какой сорт выбрать

Не гонитесь только за урожайностью — многие высокоурожайные сорта уступают по вкусу. Лучше опробовать разные варианты и выбрать тот, что порадует и на грядке, и на тарелке.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

